醫師畫家郭宗正獻畫總統賴清德 體現醫療與藝術融合

愛好繪畫的郭綜合醫院總裁郭宗正醫師（前左二）把他親手繪製的總統賴清德人像畫在總統府內送給總統賴清德。（郭綜合醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南郭綜合醫院總裁郭宗正醫師近日受邀出席「台南市醫師公會、南市27大醫事團體及6師公會晉見總統儀節」，與台南多位醫界領袖一起蒞臨總統府大禮堂，獲得總統賴清德親自接見。郭宗正以親手繪製賴清德畫像作為回贈，將藝術與醫療完美結合，成為參訪活動中的亮點。

愛好繪畫的郭綜合醫院總裁郭宗正醫師親手繪製的總統賴清德人像畫。（郭綜合醫院提供）

郭綜合醫院總裁郭宗正，從小就展現對繪畫的濃厚興趣，年僅5歲即開始習畫，無論是在求學時期或繁忙的行醫生涯裡，郭宗正始終不忘初衷，積極將有限的時間投注於藝術創作。此次所繪製的賴清德總統畫像，筆觸細膩、色彩溫潤，巧妙運用背景的紫色調，突顯賴總統溫和沉穩的風範。畫作中賴總統穿著深藍西裝、搭配淡雅紫色領帶，展現莊重穩健的氣質，也象徵睿智與堅毅的精神，畫作傳遞出深刻的人文意涵。

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現場獻畫氣氛溫馨隆重，郭宗正將這幅蘊含藝術心意的畫作親手致贈給賴總統，並合影留念，成為當天活動的重要時刻。郭宗正表示：「行醫與藝術同樣需要專注與細膩，我很榮幸能以畫筆致敬國家領袖，傳達醫療人員對同樣醫師出身的賴清德總統表達敬意與支持」。

郭綜合醫院表示，該院一向秉持專業、負責、親切的服務宗旨，提供台南民眾完善的醫療服務。此次藉由郭總裁親繪畫像回贈賴總統，不僅展現醫院深厚的文化底蘊，更彰顯醫療人員對藝術與人文的熱忱與追求。未來，郭醫會持續結合醫療專業與人文關懷，成為台南社會大眾健康守護者與信賴的夥伴。

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