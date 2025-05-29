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故宮南院「江戶浮世之美」特展 穿越時空來到日本江戶時代東京

2025/05/29 22:11

故宮南院「江戶浮世之美」特展今天開展。（記者林宜樟攝）故宮南院「江戶浮世之美」特展今天開展。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立故宮博物院南部院區開館十週年推出的國際大展「江戶浮世之美」特展將於明天開展，今天故宮為特展揭開序幕，展出浮世繪版畫、屏風、手卷、繪本等文物共計218組件，其中國內外借展150組件及故宮典藏68件，建構出江戶時期東京的繁華樣貌，讓觀眾暢遊江戶時代的江戶，感受古早味的東京，展期至8月31日。

鳥瞰17世紀江戶的〈江戶名所圖屏風〉。（故宮南院提供）鳥瞰17世紀江戶的〈江戶名所圖屏風〉。（故宮南院提供）

故宮院長蕭宗煌、日本台灣交流協會代表片山和之、嘉義縣長翁章梁、台灣創價學會常務副理事長洪玉柱、台灣高鐵代表及借展單位東京富士美術館、出光美術館、早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館、足立區立鄉土博物館、和泉市久保惣記念美術館、東京都立中央圖書館、國立歷史民俗博物館、國立臺灣歷史博物館等館長共同揭開序幕。

蕭宗煌表示，本展覽是故宮百年、南院十年重要的國際交流之一，感謝日本9個借展單位、國內2個借展館所及私人收藏家對故宮的信任與支持；展覽透過「川流豐華」、「城市時光」、「旅遊樂趣」、「跨界交流」四個單元，來呈現東京風貌及其在東亞藝術圈的重要角色，同時也期待喚起觀眾對生活的片刻多一些思索與感觸。

片山和之致詞說，台灣與日本多年來建立深厚的友誼，基礎在於雙方文化藝術的交流頻繁，期待未來能持續更多交流。

葛飾北齋〈神奈川沖浪裏〉。（記者林宜樟攝）葛飾北齋〈神奈川沖浪裏〉。（記者林宜樟攝）

故宮南院處策展人朱龍興副研究員說明，東京昔日被譽為「東方威尼斯」，是一座充滿沼澤河川的城市，隅田川是「城市主流」，觀眾可穿越江戶時期，由河川水路觀看城市風光，行程包含隅田川花火、淺草寺雷門、河口湖逆富士、堀切菖蒲花季等。除隅田川視角，焦點展件為鳥瞰17世紀江戶的作品—日本出光美術館所藏〈江戶名所圖屏風〉，展開近一千公分，展演著市井百態的豐富細節，是世界僅存三件中時代最早的肉筆繪珍品，被日本列為「重要文化財」，限期展至6月15日；搭配端午節、暑假、七夕、鬼月等時節到來，驅邪祈願、親子同樂、妖怪傳說等主題也將陸續登場，每個月都有新展件現身。

南院處共同策展人王健宇助理研究員表示，旅遊樂趣單元將展出歌川廣重《東海道五十三次》隸書版及保永堂版，隸書版是故宮南院典藏的珍品，保永堂本是廣重的成名作，人物鮮活且細節豐富，如服飾、飲食習慣等，細膩勾勒江戶時代獨特的旅遊風尚。

葛飾北齋〈富嶽三十六景 山下白雨〉。（記者林宜樟攝）葛飾北齋〈富嶽三十六景 山下白雨〉。（記者林宜樟攝）

綜合規劃處協同策展人黃雯瑜助理研究員說，展覽透過〈江戸猿若町三芝居〉、〈劇場圖〉等幾件珍品，帶領觀眾揭開江戶歌舞伎劇院的神秘面紗，包含劇場正面、內部、俯瞰等多樣視角，一窺江戶人的社交娛樂場所。

來賓參觀「江戶浮世之美」特展。（記者林宜樟攝）來賓參觀「江戶浮世之美」特展。（記者林宜樟攝）「江戶浮世之美」特展展出作品。（記者林宜樟攝）「江戶浮世之美」特展展出作品。（記者林宜樟攝）

展覽展出菱川師萱、鈴木春信、葛飾北齋、歌川廣重、喜多川歌麿、歌川國芳、歌川國貞、東洲齋寫樂、鳥高齋榮昌、溪齋英泉、昇亭北壽、小林清親等多位知名繪師作品，葛飾北齋〈神奈川沖浪裏〉，及〈富嶽三十六景 山下白雨〉是必看展件；作品依時序輪番上陣，值得觀眾二刷、三刷。

展廳外同步有故宮南院與永慶高中、竹崎高中、嘉科實中聯合策劃的「青春的她與他」特展，三校師生以「浮世新繪-版上青春．性別百態」、「浮世代社會性別浪潮」及「遊藝浮世-從江戶到嘉義的跨域共創」主題，與展廳內的浮世繪大師進行跨時空對話。

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