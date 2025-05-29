中原文創園區端午解謎遊戲免費玩 創意畢業季邀設計大師蕭青陽開講

端午連假到中原文創園區解謎遊戲免費玩，參加民眾可從解謎包中找到關卡地點進行破解。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕端午連假何處去？中原文創園區將傳統節慶融合創意互動體驗，明起至6月1日推出免費實境解謎遊戲《即刻救原2—島嶼行動》，凡參加可獲限量文創好禮，完成解謎任務有機會獲得豐富獎品，同時間也有《源源不絕》2025創意畢業季的周邊活動，邀請國際設計大師。

端午連假到中原文創園區解謎遊戲免費玩，參加民眾可於關卡中找到線索前往下一關。（記者李容萍攝）中原文創園區端午連假推出免費實境解謎遊戲《即刻救原2—島嶼行動》。（中原文創園區提供）

中原文創園區總監游冉琪表示，延續去年的熱烈迴響，今年《即刻救原2—島嶼行動》升級登場，再度推出結合歷史、文創與冒險的體驗活動，故事以「屈原神秘失蹤」為主軸展開。熱心的居民在「中原文創公開亭」張貼尋人啟事，發現詩人失蹤前留下一連串的線索，等待眾人破解。玩家可於園區13倉的活動服務台領取解謎包，依據提示在園區內展開謎題探索，找出屈原的藏身之處與神秘寶藏，解謎遊戲可供1至3位玩家一同進行，為了贏得遊戲目標需透過層層提示獲得最終獎勵。

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桃印文創・中原文創店。（中原文創園區提供）

游冉琪說，參與解謎遊戲可獲桃印文創・中原文創店「端午限定優惠券」，為提升遊戲刺激感，今年新增「解謎排行榜」，最終前10名完成者可獲得周邊商品一份，歡迎親子同行、好友結伴，以及熱愛推理解謎的挑戰者，在這場文史、創意與邏輯推理的遊戲中，感受不同以往的節慶氛圍。另有活動牆打卡抽獎、大專院校音樂社團與街頭藝人演出《島嶼音樂大賞－原聲代》，以及主題市集供民眾體驗。

同時間《源源不絕》2025創意畢業季辦理「灌動力｜大絕招說給你聽」設計講座， 6月1日下午3點邀請葛萊美獎得主、橫掃國內外設計大獎的蕭青陽，解說設計的秘辛與概念；另有頑石文創創意總監程湘如、中原大學商業設計學系副教授黃文宗等，分享視覺藝術、策展故事、品牌策略與空間設計等實務經驗。參加講座可獲贈樂天棒球主場例行賽門票折價券100元。

《源源不絕》2025創意畢業季 6月1日下午3點邀請葛萊美獎得主、橫掃國內外設計大獎的蕭青陽開講。（中原文創園區提供）

「湧創意｜放鬆體驗認真玩就對了」療癒系工作坊，由中壢國小美協會、至善高中家具木工科、元智大學藝術與設計學系等，提供手作、木藝、絹印及表演藝術體驗，釋放創造力；「嗨實驗｜Live即時參與ing」實驗劇場演出，將由台灣藝術大學戲劇學系呈現沉浸式劇展，融合劇場與裝置藝術，由多段篇章組成，呈現關於遺忘、自我懷疑與還不太懂的事。

此外，有「桃園西門町」之稱的中壢站前中平商圈，31日上午11點至下午1點在中平路公民會館舉辦端午節彩繪立蛋活動，邀請親子同樂。

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