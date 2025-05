非洲文學巨擘 肯亞作家恩古吉・瓦・提昂戈辭世

肯亞作家和文化學家恩古吉・瓦・提昂戈(Ngũgĩ wa Thiong’o)於美國時間28日逝世,享壽87歲。(美聯社提供)

〔蔡佩盈/綜合外電報導〕過去被認為是諾貝爾文學獎的熱門人選,肯亞作家和文化學家恩古吉・瓦・提昂戈(Ngũgĩ wa Thiong’o)於美國時間28日逝世,享壽87歲。恩古吉創作橫跨近60年,記載其祖國肯亞從殖民地轉變為民主國家的歷程,不屈於牢獄、流亡與病痛,被視為現代非洲文學的巨擘。

恩古吉・瓦・提昂戈(Ngũgĩ wa Thiong’o)1938年出生於肯亞,當時肯亞仍被英國政府統治,成長過程經歷許多殖民暴力。其首部小說《別哭,孩子》(Weep Not, Child,暫譯)於1964年出版,大獲好評,連續出版數本膾炙人口之作。1977年,恩古吉決意捨棄英文名James,改為現今所使用的Ngũgĩ wa Thiong’o,開始以其母語基庫尤語(Kikuyu)創作。由於非洲文學多半以英文與法文作品為主,恩古吉提倡以母語創作,並激烈捍衛非洲語言的使用權。

請繼續往下閱讀...

其創作批判對象包含殖民政府、獨立後的新政權、階級鬥爭的社會等,作品被總統喬莫・甘耶達(Jomo Kenyatta)政府查禁,恩古吉因此被關進監獄長達一年。他在獄中創作其首部基庫尤語小說《十字架上的魔鬼》(Devil on the Cross,暫譯)。獲釋後,得知遭密謀暗殺的消息,移居英國與美國,長達22年才返鄉。2004年回國後,卻有歹徒闖入住所,攻擊恩古吉並性侵其妻,恩古吉再度回到美國任教。在學術界及藝文領域,吳古吉被視為倡導非洲語言文學的最重要聲音之一。

他的代表作包括Weep Not, Child、A Grain of Wheat、Detained、Petals of Blood以及Devil on the Cross。

