非洲文學巨擘 肯亞作家恩古吉・瓦・提昂戈辭世

肯亞作家和文化學家恩古吉・瓦・提昂戈（Ngũgĩ wa Thiong’o）於美國時間28日逝世，享壽87歲。（美聯社提供）

〔蔡佩盈／綜合外電報導〕過去被認為是諾貝爾文學獎的熱門人選，肯亞作家和文化學家恩古吉・瓦・提昂戈（Ngũgĩ wa Thiong’o）於美國時間28日逝世，享壽87歲。恩古吉創作橫跨近60年，記載其祖國肯亞從殖民地轉變為民主國家的歷程，不屈於牢獄、流亡與病痛，被視為現代非洲文學的巨擘。

恩古吉・瓦・提昂戈（Ngũgĩ wa Thiong’o）1938年出生於肯亞，當時肯亞仍被英國政府統治，成長過程經歷許多殖民暴力。其首部小說《別哭，孩子》（Weep Not, Child，暫譯）於1964年出版，大獲好評，連續出版數本膾炙人口之作。1977年，恩古吉決意捨棄英文名James，改為現今所使用的Ngũgĩ wa Thiong’o，開始以其母語基庫尤語（Kikuyu）創作。由於非洲文學多半以英文與法文作品為主，恩古吉提倡以母語創作，並激烈捍衛非洲語言的使用權。

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其創作批判對象包含殖民政府、獨立後的新政權、階級鬥爭的社會等，作品被總統喬莫・甘耶達（Jomo Kenyatta）政府查禁，恩古吉因此被關進監獄長達一年。他在獄中創作其首部基庫尤語小說《十字架上的魔鬼》（Devil on the Cross，暫譯）。獲釋後，得知遭密謀暗殺的消息，移居英國與美國，長達22年才返鄉。2004年回國後，卻有歹徒闖入住所，攻擊恩古吉並性侵其妻，恩古吉再度回到美國任教。在學術界及藝文領域，吳古吉被視為倡導非洲語言文學的最重要聲音之一。

他的代表作包括Weep Not, Child、A Grain of Wheat、Detained、Petals of Blood以及Devil on the Cross。

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