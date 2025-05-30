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毫芒雕刻家陳逢顯刻出0.3公分黃金小金魚 令人驚豔

2025/05/30 11:31

毫芒雕刻家陳逢顯的新作「懸浮之境」，水龍頭下的金魚只有0.3公分大。（陳逢顯提供）毫芒雕刻家陳逢顯的新作「懸浮之境」，水龍頭下的金魚只有0.3公分大。（陳逢顯提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕毫芒雕刻家陳逢顯再次突破極限，以精湛技藝打造出世界最小的黃金雕刻小金魚，尺寸僅有0.3公分，令人驚豔，陳逢顯說，這件名為〈懸浮之境〉的作品，不僅展現極致工藝，更融合一個以黃金打造的水龍頭懸浮於空中的獨特意境，飛流而下的水柱中間棲息著一隻栩栩如生的微型金魚，彷彿在湍急水流中渴望自由，作品也成為端午節假期的趣味連結。

毫芒雕刻家陳逢顯的新作「懸浮之境」在水龍頭下的0.3公分金魚。（陳逢顯提供）毫芒雕刻家陳逢顯的新作「懸浮之境」在水龍頭下的0.3公分金魚。（陳逢顯提供）

陳逢顯表示，整件作品耗時30個工作天完成，應是世界最小黃金雕刻金魚，他過去曾創作世界最小的茶壺、螞蟻雕塑等作品，這次以黃金材質的微型雕刻，難度更勝以往。

他透露，黃金質地柔軟且反光強烈，在0.3公分的體積內雕刻出金魚的造型、鰭部、頭部、兩個大眼睛、張開的嘴等細節，需在顯微鏡下以特製工具反覆修整，稍有不慎便前功盡棄，尤其水龍頭與水柱的懸浮結構，必須精確計算重心與支撐點，才能呈現「水流承托金魚」的奇幻視覺效果。

毫芒雕刻家陳逢顯的新作「懸浮之境」在水龍頭下的0.3公分金魚。（陳逢顯提供）毫芒雕刻家陳逢顯的新作「懸浮之境」在水龍頭下的0.3公分金魚。（陳逢顯提供）

懸浮之境不僅是毫芒雕刻技術的展現，更蘊含深層寓意，有藝術與哲思的結合理念，陳逢顯指出，水龍頭象徵人為控制，而金魚在激流中逆游，代表對自由的渴望，將東方哲學融入微型藝術的創作理念，讓觀者驚歎不已，有鑑賞家形容，在方寸之間看見流動的生命力，是科學與美學的完美碰撞。

懸浮之境與眾多陳逢顯大師的毫芒作品均收藏在陳逢顯的毫芒雕刻館，陳逢顯也預告，未來他將挑戰「動態微型雕刻」，讓超迷你作品在前衛藝術結構下展現動態美學。

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