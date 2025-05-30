詩意與創意交織：學生如何詮釋《請問少年》

台南家齊高中第2屆雙語實驗班成果展發表。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台南家齊高中第2屆雙語實驗班成果展「雙聲．請問16歲」，展現學生在語言、藝術與跨域文化交流創作精華。這次活動還結合國藝會「文學培養皿」計畫，由高二雙語實驗班導師王雅芬，帶領學生以詩人兼作家詹佳鑫的散文集《請問少年》為共讀文本，啟發學生從文學出發，探問16歲的青春疑惑與成長軌跡。

詹佳鑫為詩人、作家，亦為新竹高中國文科教師，散文作品《請問少年》文字真摯且富有浪漫氣息，觸動學生對青春、成長與自我探索的深層共鳴。學生們分組進行文本詮釋，並以簡報、短劇、創意海報等多元形式呈現閱讀心得，展現他們從文字到生活的深度連結。

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台南鑽石扶輪社德國交換生李品諾（右）也參與成果展發表。（家齊高中提供）

展覽包括靜態展覽、微電影欣賞、音樂表演、國際交流簡報等，結合圖文、聲音與材質，呈現學生對語言、身分與青春議題的多角度思考。展品多元形式，皆由學生親自策劃與製作，傳達他們在雙語學習與文學素養上的深度與廣度。台南鑽石扶輪社德國交換生李品諾也參與發表，以流暢中文分享自己在家齊的學習經驗。

校長陳韻如表示，這場由雙語實驗班發起的學習成果展，不僅是展示學習成果的平台，更是一場融合語言、文學與文化的學習旅程。

「雙聲．請問16歲」展期，即日起至6月18日，於家齊高中閱覽室展出。

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