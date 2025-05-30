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藝文 > 品風格 > 品味生活

稚兒划龍舟？ 古董瓶子划出1艘船，端午節遊故宮

2025/05/30 17:21

雙耳瓶瓶身上生動描繪孩童們在江面上舉行龍舟競賽的情景。（故宮提供）雙耳瓶瓶身上生動描繪孩童們在江面上舉行龍舟競賽的情景。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕端午節不只划龍舟比賽，還可以「乘龍船、遊故宮」嗎？其實是故宮北院的端午節活動，只要在5月31日端午節當天，憑門票即可免費參加「乘龍船、遊故宮」手作活動。

故宮院藏清嘉慶〈洋彩藍地百子龍舟圖雙耳瓶〉。（故宮提供）故宮院藏清嘉慶〈洋彩藍地百子龍舟圖雙耳瓶〉。（故宮提供）

故宮文物中有不少以端午節慶為主題的文物，此次北院即以院藏〈洋彩藍地百子龍舟圖雙耳瓶〉發想，將瓶身上描繪孩童們在江面上舉行龍舟競賽的情景，轉化設計成為龍船摺紙，邀所有在端午節參觀故宮北院的民眾，一起感受節慶氣息。

聚故宮典藏資料說明，這只院藏清嘉慶〈洋彩藍地百子龍舟圖雙耳瓶〉，高31公分，口徑8.5公分，底徑9.8公分。口緣塗一道金邊，頸部以藍釉為地，下緣呈如意雲頭形狀，釉面繪飾蝙蝠啣磬圖案，下方飾雙魚與番蓮花，兩耳於暗紅釉上畫金彩回紋，可說相當精美。應景的關鍵在腹壁繪飾孩童於江面上舉行龍舟競賽，岸邊童子有的燃放鞭炮，有的敲鑼打鼓，熱鬧非凡。

從古文物發想轉化設計的龍船摺紙，邀民眾一起感受端午節的節慶氣息。（故宮提供）從古文物發想轉化設計的龍船摺紙，邀民眾一起感受端午節的節慶氣息。（故宮提供）

手作活動不需事先報名，民眾只要憑故宮當日門票即可免費兌換龍船摺紙材料，於北院正館B1兒童學藝中心休憩區，親手組裝龍舟、上色裝飾，完成後可放入應景的香包、端午避邪小物，或心愛的收藏公仔，一起把龍船划出古文物，遊故宮。

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