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藝文 > 品風格 > 設計美學

你還在拍網美牆？誠品台南「百階大梯」強勢變身打卡點 開箱文學展覽1次看

2025/05/30 19:55

「寫予時間的記持」策展以階梯式書寫展演，邀請觀眾拾級而上，一階一詩共讀台灣百年文學風景。（誠品生活提供）「寫予時間的記持」策展以階梯式書寫展演，邀請觀眾拾級而上，一階一詩共讀台灣百年文學風景。（誠品生活提供）「台灣文化薈萃」聚焦台灣文學、美術、飲食、漫畫與繪本等多樣化選書，展現在地文化精彩風貌。（誠品生活提供）「台灣文化薈萃」聚焦台灣文學、美術、飲食、漫畫與繪本等多樣化選書，展現在地文化精彩風貌。（誠品生活提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕獲TAC世界設計大獎首獎的「誠品生活台南」5月28日起正式試營運，率先推出以「台灣文學百年風景」為主題的大型戶外展覽「寫予時間的記持：台灣文學慢板｣，將葉石濤、吳明益、楊双子等作家的深情書寫，搬上戶外6米高、綿延4層樓的百階大步梯。

誠品台南戶外展出「台灣文學慢板」策展，超過45位作家金句成為讀者最愛打卡熱點。（誠品生活提供）誠品台南戶外展出「台灣文學慢板」策展，超過45位作家金句成為讀者最愛打卡熱點。（誠品生活提供）

本次展覽共劃分6大展區，串聯全台26家出版社與45位創作者，以金句、文學街景、互動燈箱，重現台灣從地方走向世界的閱讀記憶。包含「台南文學食舖」、「四季文學燈箱」、「文學地景打卡點」等多元場景設計，也邀請在地文化人如金曲台語歌手謝銘祐、前文化局長謝仕淵，分享他們的文學啟蒙與愛書書單，展期橫跨暑假，預料將成為南部最具書香氛圍的熱門打卡景點。

展區設有手抄金句牆，邀觀眾抄寫台南記憶與文學片段，將閱讀轉化為日常生活的溫柔行動。（誠品生活提供）展區設有手抄金句牆，邀觀眾抄寫台南記憶與文學片段，將閱讀轉化為日常生活的溫柔行動。（誠品生活提供）

除了文學展，誠品生活台南本體建築同樣是亮點，由建築師羅耕甫設計，融合台灣傳統建築中「埕」的概念，注入露天生態水池、挑高空間與光譜式步梯設計，外觀極具現代感，卻保留市集溫度。3至4樓則為挑高10米、藏書最豐的誠品雙層書店，更設有雙北以外最大誠品兒童館，打造適合親子共讀的城市書房。

誠品生活台南建築設計以「埕文化」為靈感，融合白牆、自然光與露天水池。（誠品生活提供）誠品生活台南建築設計以「埕文化」為靈感，融合白牆、自然光與露天水池。（誠品生活提供）

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