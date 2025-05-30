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長榮鳳凰15週年慶住礁溪送台中 三星四季青花瓷盤限量贈

2025/05/30 22:02

預訂長榮鳳凰酒店（礁溪）15週年指定專案即贈宜蘭在地品牌「三星四季」設計青花瓷盤1只，工藝美學融合蘭陽八景圖騰，榮獲金點設計獎，紀念意義十足。（長榮鳳凰酒店（礁溪）提供）預訂長榮鳳凰酒店（礁溪）15週年指定專案即贈宜蘭在地品牌「三星四季」設計青花瓷盤1只，工藝美學融合蘭陽八景圖騰，榮獲金點設計獎，紀念意義十足。（長榮鳳凰酒店（礁溪）提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕長榮鳳凰酒店（礁溪）今年邁入第15個年頭，6月2日至6月30日週年慶期間，酒店共推出週年慶3大住房優惠專案，旅客可依喜好，自由選擇專屬回饋。專案1「鳳凰雙城遊」，凡入住即加贈市價6,600元的「台中鳳凰酒店雙人房一泊一食」兌換憑證1張，使用期限至10月31日止，讓旅客不僅可在礁溪享受溫泉慢活，也能延伸旅程至台中。專案2「週年入住有禮」，結合宜蘭在地美學，凡透過官網預訂指定1泊2食方案，前100名旅客即贈宜蘭在地品牌「三星四季」設計的青花瓷盤1只。該瓷盤以蘭陽八景為靈感，融合傳統青花工藝與地方文化圖騰，歷經手工拓印與高溫燒製，展現溫潤質地與生活美學，曾榮獲金點設計獎與文創精品獎，具收藏與實用價值。另推出專案3「3天2夜住房專案」，以優惠價輕鬆入住連續2晚，享有2次豐盛早午餐與晚餐吃到飽饗宴，堪稱小旅行或長時間休憩的高CP值首選。

長榮鳳凰酒店（礁溪）歡慶15週年，推出3大住房優惠專案。（長榮鳳凰酒店（礁溪）提供）長榮鳳凰酒店（礁溪）歡慶15週年，推出3大住房優惠專案。（長榮鳳凰酒店（礁溪）提供）

長榮鳳凰酒店（礁溪）強調，15年來見證無數旅客在此落腳、放鬆、重啟，也陪伴無數家庭與摯愛共度重要時光。此次週年慶活動不僅是對過往旅客的誠摯致謝，更是品牌持續創新與深化服務承諾的展現。透過結合宜蘭在地文化的住房專案、充滿創新巧思的鳳凰飴號空間以及餐飲體驗的全面升級，酒店期盼與旅人攜手邁向下一個15年，繼續書寫屬於鳳凰的款待故事。

獲得「2025裸鑽雪莉調酒大賽冠軍」的調酒師秋葵，受邀為長榮鳳凰酒店（礁溪）全新空間「鳳凰飴號」打造專屬系列特調。（長榮鳳凰酒店（礁溪）提供）獲得「2025裸鑽雪莉調酒大賽冠軍」的調酒師秋葵，受邀為長榮鳳凰酒店（礁溪）全新空間「鳳凰飴號」打造專屬系列特調。（長榮鳳凰酒店（礁溪）提供）

今年長榮鳳凰酒店（礁溪）最具話題的新亮點，莫過於全新開幕的1樓lounge空間「鳳凰飴號」。這處結合免費輕食甜點與微醺體驗的空間，打破傳統行政酒廊限定的規則，採邀請制體驗，專為入住1泊2食房客全面開放，提供從下午茶到夜間調酒的多時段服務。酒店更特別邀請獲「2025裸鑽雪莉調酒大賽冠軍」的調酒師秋葵，為鳳凰飴號獨家設計「鳳凰系列特製調酒」。6月首發作品《蘭陽風情》，融合宜蘭金棗、柳橙、梅子與紅烏龍，梅果香氣與清爽茶韻層層堆疊，尾韻帶出金棗的微甜與土地記憶，是一杯專屬宜蘭的品味風景。未來將陸續推出更多融合宜蘭人文風土的系列酒款，讓旅客在空間中品嘗出宜蘭地域文化的特色。

長榮鳳凰酒店2樓桂冠自助餐廳6月底前週一至週四限定加碼「北海道野生雪蟹」，再搭配星巴克無限暢飲，打造美味饗宴時光。（長榮鳳凰酒店（礁溪）提供）長榮鳳凰酒店2樓桂冠自助餐廳6月底前週一至週四限定加碼「北海道野生雪蟹」，再搭配星巴克無限暢飲，打造美味饗宴時光。（長榮鳳凰酒店（礁溪）提供）

至於位於2樓的「桂冠自助餐廳」，素以多樣化餐檯與高品質食材深受饕客喜愛，即日起至6月底止，每週一至週四特別加碼供應「北海道野生雪蟹」，為平日用餐體驗再升級，餐廳每日持續供應多款人氣料理，包含松葉蟹腳吃到飽、現切炭烤牛排、經典烤鴨6吃與星巴克咖啡無限暢飲等豐富選項，從海鮮、熟食到甜點與飲品，滿足對多國料理與精緻風味的多重期待。讓每次用餐，都成為值得回味的美好片刻。更多相關內容詳詢長榮鳳凰酒店（礁溪）官網。

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