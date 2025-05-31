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從鍾馗驅邪到鯉魚旗 壯壯的金太郎成日本端午節最佳代言人

2025/05/31 06:48

歌川國芳彩印版畫〈坂田怪童丸〉，1836，37.3x25.2cm，東京都立中央圖書館。（記者凌美雪攝）歌川國芳彩印版畫〈坂田怪童丸〉，1836，37.3x25.2cm，東京都立中央圖書館。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕端午節最早源於夏、商、周的夏至節，有很多習俗，後來在東亞文化中，端午節會在家中掛鍾馗像，用來驅邪、祈福。甫於故宮南院登場的「江戶浮世之美」，有特地為端午節展出許多應景的作品，描繪江戶時期日本獨特的端午節習俗，其中最有趣的，應該是健壯男孩的代言人金太郎了。

歌川國芳〈金太郎降伏野豬〉朱色版畫，19世紀，37x25.4cm，東京都立中央圖書館。（記者凌美雪攝）歌川國芳〈金太郎降伏野豬〉朱色版畫，19世紀，37x25.4cm，東京都立中央圖書館。（記者凌美雪攝）

歌川國芳（1798-1861）的〈金太郎降伏野豬〉朱色版畫，肌肉男孩高舉斧頭踩踏野豬，展現除惡神力。值得一提的是，這是日本特殊的「疱瘡繪」，用於驅趕天花病魔，因紅色易褪，能完整保存者極為稀少，使此作更顯珍貴。

而提到日本的端午節，一定少不了鯉魚旗，歌川國芳的彩印版畫〈坂田怪童丸〉，全身通紅的肌肉小男孩，奮力抱起比自己體型大上許多的鯉魚，過人的神力，成為健康、力量與勇氣的象徵，也是家族對男孩成長的期望。

豐原國周彩印版畫〈十二月之內 五月 日本橋之景〉，19世紀，37x25.2cm，和泉市久保惣記念美術館。（記者凌美雪攝）豐原國周彩印版畫〈十二月之內 五月 日本橋之景〉，19世紀，37x25.2cm，和泉市久保惣記念美術館。（記者凌美雪攝）

豐原國周（1835-1900）的彩印版畫〈十二月之內 五月 日本橋之景〉，也可見畫中女子舉起一只鍾馗人形玩偶，背景飄著鯉魚旗，應是端午應景祈求男孩能如鯉魚躍龍門，也反映了日本端午節與男孩節的融合。

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