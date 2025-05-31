竹縣新瓦屋即日起進行5項國家級傳統工藝聯展

喜歡竹藤編等傳統工藝的民眾，近日可以把握端午連假，到新竹縣竹北新瓦屋客家文化保存區欣賞「國家工藝進行曲」這項重磅特展。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新瓦屋客家文化保存區展覽館即日起到8月15日迎來一個重磅展覽~「國寶工藝進行曲」，這個由文化部文化資產局所資助支持的特展，集結5項國家級的重要傳統工藝，邀請11名人間國寶暨其嫡傳藝師，共同展演70多件精妙作品，種類包含漆工藝、竹籐編、竹編工藝、竹工藝以及傳統木雕，民眾可以把握端午連假前往欣賞。

喜歡竹藤編等傳統工藝的民眾，不妨把握端午連假，到新竹縣竹北新瓦屋客家文化保存區欣賞「國家工藝進行曲」這項重磅特展。（記者黃美珠攝）

縣府文化局表示，文化部根據台灣文化資產保存法對有傑出貢獻的保存者評選，並授與「人間國寶」的榮銜。

請繼續往下閱讀...

這次「國寶工藝進行曲」中受邀展出的人間國寶或其代表就有：漆工藝王清霜、竹籐編張憲平、竹編黃塗山的嫡傳藝師涂素英、竹工藝~籃胎漆器李榮烈的傳習結業藝生簡嘉儀和黃桂珠、以及傳統木雕李秉圭。

竹編工藝涂素英（左）以人間國寶黃塗山的嫡傳子弟身分，這次參加新竹縣新瓦屋的「國家工藝進行曲」特展。（取自竹縣府官網）

這個特展將在下週六、6月7日舉行開幕式，屆時竹藤編人間國寶張憲平、漆工藝師王賢志、竹編工藝涂素英都將到場分享和交流。

展期中也會安排講堂、體驗、習作以及研習課程等推廣這些傳統工藝，由這些工藝師指導授課，帶領有興趣的人深入了解、領略這些國寶工藝的奧妙，並體驗傳統技法的力與美。

新竹縣新瓦屋客家文化保存區'的「國家工藝進行曲」展期中，也將安排講堂、體驗、習作以及研習課程等推廣這些傳統工藝。（取自竹縣府官網）

這次集結漆工藝、竹籐編、竹編工藝、竹工藝~籃胎漆器、傳統木雕5項傳統工藝，是竹北新瓦屋首次舉辦人間國寶暨其結業藝生的聯展，展期內的作品將採輪替方式呈現，搭配不定期地更換布展，並結合「匯客市」空間共同展出竹工藝的大件創作，希望給來客每次來都有不同的新感受。

漆工藝師王賢志實作漆藝「蒔繪技法」。（取自竹縣府官網）

其中漆工藝將由台灣最具代表性的漆藝世家~王清霜家族3代領銜展現，光是王清霜的作品季就有4幅，包含其知名的〈佇聆孔雀〉。第2代王賢民、王賢志各是漆工藝「戧金」、「平蒔繪」的地方保存者，第3代王峻偉也會有漆畫一起展出。

張憲平的竹藤編融合台灣漢族、原住民以及世界各地竹籐編織的特色，最後自創張氏編藝，在藝術史上具有重要地位與價值。他的傳習結業藝生巫祈敏、黃雯琪、楊雅雪將配合呈現竹籐編的新創可能。

「國寶工藝進行曲」展覽從即日起到8月15日在新瓦屋客家文化保存區展覽館盛大登場，展場入口玄關即可看見展覽作品。（取自竹縣府官網）

竹編工藝由黃塗山的嫡傳藝師涂素英作為代表，她長期跟隨黃塗山擔任助教，是南投縣政府登錄傳統工藝的竹編工藝保存者，累積了一甲子的竹編好技藝。

竹工藝~籃胎漆器則是結合竹編和漆藝2種工藝創作，由李榮烈傳習結業藝生簡嘉儀、黃桂珠攜手呈現不同於日本籃胎漆器，台版保留竹編自然質感和編紋之美。

竹工藝~籃胎漆器的學員習作畫面。（取自竹縣府官網）

至於傳統木雕將展出獲國家雙認定木雕人間國寶的李秉圭作品，是鹿港傳統木雕李氏的第5代傳人，因在國畫、書法、詩詞、彩繪等領域也博學精研，所以逐一反映到其木雕創作上。#

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法