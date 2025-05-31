「黃金房卡」係金ㄟ！ 日月潭力麗溫德姆溫泉酒店週年慶推限量黃金房卡

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店週年慶期間，力麗觀光全品牌同賀推出「黃金房卡」，入住即有機會抽中999黃金打造的「純金房卡」。（力麗觀光提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕日月潭力麗溫德姆溫泉酒店將於今年6月迎來開幕1週年，做為力麗觀光攜手國際酒店品牌溫德姆（Wyndham Hotels & Resorts, Inc.）在台灣打造的五星旗艦據點，值此重要時刻，力麗觀光與溫德姆酒店於6月1至30日期間，推出限量「黃金房卡」企畫、「泰棒了」週年慶系列活動等，邀請大家與酒店同慶。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店將於6月迎來開幕1週年，特別推出一系列週年慶活動。（力麗觀光提供）

力麗觀光表示，為回饋旅人支持，於日月潭力麗溫德姆溫泉酒店週年慶期間，力麗觀光全品牌同賀，並推出極具紀念與實用價值的房卡，首先是限量「黃金房卡」。以999黃金打造的「純金房卡」象徵幸福旅程的榮耀起點，凡於活動期間（6月1至30日）入住力麗觀光任一館別，即獲抽獎機會。憑此卡預訂力麗觀光各館官網住房專案，皆享房型升等禮遇，有效期5年，並開放親友使用。其次是「箔金房卡」共8張，於力麗觀光FB粉絲專頁活動貼文留言「祝 #日月潭力麗溫德姆溫泉酒店 生日快樂」，並標註2位好友，即獲抽獎機會，每週抽出2張，憑此卡預訂力麗觀光各館官網住房專案，享房型升等禮遇，有效期3年，並開放親友使用。再來是「彩金房卡」共90張，每日於溫德姆酒店抽出3張，彩金房卡具一卡通功能，持卡至力麗觀光各館餐廳消費均享9折優惠，有效期1年，並開放親友使用。此外，活動期間LeaLea Club會員入住任一力麗觀光館別，享有會員點數加倍回饋的超值禮遇。

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「泰棒了」週年慶系列活動攜手泰國普吉島卡利姆灣溫德姆至尊飯店，於館內打造道地泰式自助饗宴。（力麗觀光提供）

逢週年慶，館內餐廳同步推出趣味優惠，凡身分證號碼中含有「6、1、8」者即享用餐折扣。（力麗觀光提供）

至於「泰棒了」週年慶系列活動，特別攜手泰國普吉島卡利姆灣溫德姆至尊飯店，邀請泰籍主廚來台獻藝，於館內打造道地泰式自助饗宴，讓旅人不出國門亦能一飽異國美味。現場並規畫泰服換裝體驗與即拍即印紀念活動，讓旅人彷彿置身南洋假期；假日期間還有潑水節主題快閃，象徵灑水祈福，為旅程增添祝福與歡樂；週末的泰國主題市集更是吃喝玩樂齊備，讓整個日月潭畔洋溢熱帶風情。館內餐廳亦同步推出趣味優惠，凡身分證號碼中含有「6、1、8」者即享用餐折扣，為來訪旅人帶來更多驚喜。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店緊鄰日月潭伊達邵碼頭，203間客房共有7種房型。（力麗觀光提供）

力麗觀光強調，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店緊鄰日月潭伊達邵碼頭，203間客房涵蓋雙人房、家庭房、親子房與行政套房等7種房型。空間設計融合自然色彩與在地文化，勾勒出山嵐般柔和的韻律之美。邵族織紋圖騰轉化為現代幾何語彙，文化氣息與現代美感相映成趣。每間客房依循溫德姆國際標準打造，並配備專屬的「碳酸氫鈉泉」湯池，泉質溫潤細緻、素有「美人湯」之譽，讓旅人在專屬空間中，沉浸於身心療癒的靜謐時光。而且酒店設施豐富多元，包括中餐廳、西式全日餐廳、酒吧、健身房、泳池、溫泉水療中心及親子同樂的RURUZAZA咖啡親子館，打造全方位度假體驗。更多相關內容詳詢力麗觀光官網。

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