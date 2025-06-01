南港老爺行旅夏季限定 東北角岬灣潛水團升級登場

南港老爺行旅推出夏季限定「東北角岬灣潛水團」住房專案，潛水、住宿、交通一站到位。（南港老爺行旅提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕炎炎夏日，潛入湛藍大海堪稱最佳消暑選擇，南港老爺行旅延續去年廣受好評的「老爺式旅行－岬灣潛水團」，今年再度攜手專業潛水品牌「鬥陣潛水」，推出升級版「2025岬灣潛水限定團」住房專案。有鑑於現代旅人對便利性的需求，本次專案全面升級，一站式解決潛水考證、休閒潛水、舒適住宿與交通接駁等所有痛點，雙人入住享優惠價，讓旅人輕鬆探索東北角海底的豐富生態，打造今夏最省心、省時又省錢的海洋假期。

結束潛水行程，回到簡約舒適的旅人客房，透過大片落地窗飽覽城市美景，徹底放鬆身心。（南港老爺行旅提供）

東北角以其獨特的岬灣地形與豐富多元的海洋生態，備受潛水愛好者喜愛。（南港老爺行旅提供）

南港老爺行旅表示，去年老爺式旅行的潛水專案反應熱烈，為回應潛水愛好者的心聲，今年不僅持續推出鼓勵旅人考取人生第1張潛水證照的「OW初級水肺考證班3天2夜」專案，更將服務範疇擴大，全新增設「FUN DIVE 休閒潛水2天1夜」專案。此舉不僅讓已取得證照的潛水愛好者能再次感受徜徉海底的樂趣，也歡迎更多想體驗潛水魅力的旅客加入，一同探索未知的海底世界。東北角以其獨特的岬灣地形聞名，不僅能有效阻擋強勁海流，更孕育了豐富多元的海洋生態，堪稱北台灣潛水愛好者的天堂。南港老爺行旅距離東北角海岸僅需35分鐘車程，便利的地理位置讓旅客能盡情享受飯店早餐後無需自行規畫交通，直接輕鬆出發潛水地點，潛水歸來也能立即享受舒適住宿，徹底放鬆身心，省下往返奔波的時間與精力。

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專業教練細心指導學員，讓旅人盡情享受潛水的樂趣。（南港老爺行旅提供）

南港老爺行旅說明，此次專案的合作夥伴「鬥陣潛水」，在全台設有5個據點，擁有超過12年的專業經驗與資深教練團隊，以細心且充滿樂趣的教學方式深受學員好評。透過南港老爺行旅與鬥陣潛水的緊密合作，將確保所有旅人都能在安全、專業的指導下，盡情享受潛水的樂趣，擁抱海洋的無限魅力。此次南港老爺行旅推出的2025岬灣潛水限定團住房專案：「OW初級水肺考證班3天2夜」、「FUN DIVE 休閒潛水2天1夜」，即日起可接受預訂，各專案開團日期詳詢南港老爺行旅官網。

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