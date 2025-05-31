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台積電應援NSO日巡熊本場 高中生音樂廳初體驗，更想去台灣

2025/05/31 23:53

台積電應援NSO日巡熊本場 高中生音樂廳初體驗，更想去台灣台積電邀請當地日本高中生觀賞NSO演出，學生們看完很高興留下紀念照。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／熊本報導〕NSO國家交響樂團啟動日本巡演，首站今（31）日在九州熊本縣立劇場演出，雖然適逢端午節，還是吸引很多當地人前往欣賞。特別的是，第7排很好的中間座位一整排當地高中生，原來是台積電文教基金會贊助，不僅邀請台灣旅美小提琴家黃俊文舉辦大師班，當地許多高中生也因此解鎖了音樂廳的初體驗，直呼很特別，也會想到台灣看看。

黃俊文大師班最小學員上台獻花，緊張又尊敬地向黃俊文鞠躬，使黃俊文也緊張地回應鞠躬，形成逗趣又溫馨的畫面。（記者凌美雪攝）黃俊文大師班最小學員上台獻花，緊張又尊敬地向黃俊文鞠躬，使黃俊文也緊張地回應鞠躬，形成逗趣又溫馨的畫面。（記者凌美雪攝）

NSO此行由擁有一半日本血統的音樂總監準．馬寇爾領軍，首場音樂會上半場由蕭泰然《來自福爾摩沙的天使》揭開序幕；緊接著是由黃俊文擔任獨奏家的貝多芬《D大調小提琴協奏曲；下半場則邀請到日本非常有名的女高音森麻季，共同演繹馬勒的《第4號交響曲》，展現精湛的音樂對話與深厚情感。

NSO執行長郭玟岑（右2）與文化總會祕書長李厚慶（左2），向熊本縣知事木村敬夫人（右1）及熊本縣立劇場館長姜尚中（左1）致意。（記者凌美雪攝）NSO執行長郭玟岑（右2）與文化總會祕書長李厚慶（左2），向熊本縣知事木村敬夫人（右1）及熊本縣立劇場館長姜尚中（左1）致意。（記者凌美雪攝）

值得一提的是，館方對NSO此次演出的大力歡迎，不僅從館外到館內到處可看到宣傳海報，還有大面電視牆不斷輪播NSO過去演出的精采片段與總監訪談。為了妝點台灣的氣氛，還特別在音樂廳入口掛滿肥後大津觀光協會提供的紅燈籠，象徵幸福、繁榮與吉祥，也傳遞來自熊本的熱情與祝福，可以感受到濃厚的盛情與美意。

台積電應援NSO日巡熊本場 高中生音樂廳初體驗，更想去台灣NSO日巡首站在九州熊本縣立劇場獲得滿堂彩。（記者凌美雪攝）

熊本近年因為台積電設廠而有很多台灣人，時常贊助NSO音樂會的台積電文教基金會，這次大力支持NSO在熊本演出，基金會執行長許峻郎說，音樂會是很重要的文化交流，也很高興可以與熊本當地的政府單位合作，透過音樂讓人與人之間的關係更親近。

NSO日巡馬不停蹄，今日熊本演出結束，隨即啟程前往大阪，第2站將於明日（6月1日）下午在大阪交響音樂廳演出。

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