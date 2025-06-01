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台東「原音聚會所：共鳴之地」特展登場 體驗原民音樂應援文化

2025/06/01 17:43

台東原住民體育人音援特展今天開幕。（記者黃明堂攝）台東原住民體育人音援特展今天開幕。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府主辦「2025年台東原住民體育人音援特展 ─原音聚會所：共鳴之地」，今（1）日於原住民文化創意產業聚落（TTICC）正式登場，展期自即日起至8月31日止。縣長饒慶鈴表示，此次延續前兩年廣受好評「原音聚會所」，進一步結合原住民族在棒球與田徑等領域的亮眼成就，從「音樂應援文化」獨特視角，讓觀眾首次透過傳統歌謠，聆聽原住民族音樂人的創作能量，感受賽場內外的文化與精神。

開幕式由長濱國中學生於「流行音樂工作坊」中創作的原創應援主題曲揭開序幕，隨後由蘇瓦那老師與知本國中原舞班帶來「族語音樂創作工作坊」演出。最後由街頭文化GR33N Skateshop團隊與滑板工作坊學員動感表演，展現青年文化創意與活力。

台東原住民體育人音援特展主展區「共鳴之地」，聚焦原住民族在台東體育史的關鍵角色。（記者黃明堂攝）台東原住民體育人音援特展主展區「共鳴之地」，聚焦原住民族在台東體育史的關鍵角色。（記者黃明堂攝）

此次展覽位於1樓「LIMA」主展區「共鳴之地」，聚焦原住民族在台東體育史的關鍵角色，展出來自紅葉棒球紀念館的珍貴文物，以及田徑名將楊傳廣等選手賽事記錄、球衣及球棒等，呈現以文化力量支持體育選手走向世界舞台。2樓「MAFANA南島視聽」的「互動黑膠館」延續前期累積的音樂典藏，首度加入歷屆展覽製作歷程與參與者回饋，讓文化被保存，更是實踐與延續。

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