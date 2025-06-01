張珮玲、何幸玉「不滅的流轉」師生聯展 感受流動藝術之美

新竹市台灣省流動藝術協會理事長（左）跟得意門生何幸玉（右）即日起到6月7日，在蕭如松藝術園區內舉辦流動藝術師生聯展。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東鎮蕭如松藝術園區從今天起到週六有一場在地少見的流動藝術畫展，竹東鎮長郭遠彰的妻子何幸玉跟恩師張珮玲偕手用「不滅的流轉」為名，舉辦為期一週的流動藝術聯展，邀請有興趣的民眾前往了解何謂「流動藝術」。

蕭如松藝術園區總監呂湘媚說，流動藝術以流動的形態為媒材，劊作出的穩定性藝術作品。如中國油畫之顏彩潑墨、膠彩的墨流法，就是用流動的液體從事藝術創作。

請繼續往下閱讀...

流動藝術創作者何幸玉（前右）在跟老師張珮玲的聯展開幕式上也跟樂團一起演出慶賀。（記者黃美珠攝）

張珮玲是新竹市台灣省流動藝術協會理事長，並著書介紹流動藝術。2017年她在美國一處路旁發現流動藝術，好奇之下加入學習，學後回國開始大力推廣，如今已經培養出42名種子老師，其中何幸玉就其一。

張珮玲創作的流動藝術「波濤萬里」。（記者黃美珠攝）何幸玉創作的流動藝術畫作「繽紛天際的夢幻彩霞」。（記者黃美珠攝）

何幸玉說，3年前她拜師張珮玲，學後發現流動藝術真的很有趣，它的流動不是可控制，但流動出來的藝術卻能讓人感受奇妙。而學流動藝術不需要有美術底子，人人都能學，上到7、80歲，下到5歲都可以一起來玩創意。自從她學了流動藝術以後，對於流動的美、空間的想像特別敏銳且確實迷人。

這次張珮玲跟何幸玉的師生流動藝術聯展，在蕭如松藝術園區內展出到6月7日，共有35幅畫作，提供對流動藝術有興趣的民眾欣賞。7日當天在園區的如松講堂內，還將另有姚植傑的「當感性的美學遇上理性的數學的分享」創作分享。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法