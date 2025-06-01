地方里長成立免費文藝館 在社區商家消費可進階參觀「文藝二館」

陳榮清成立鄉村文藝館，展出多年收藏，期能活絡地方經濟。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大樹區龍目里里長陳榮清為活絡社區經濟，成立「龍目鄉村文藝館」並於今（1）日開幕，公開展出他收藏多年懷舊古物，陳榮清還說，只要在龍目社區任何商家消費，還可進階參觀內容更豐富的文藝二館，希望藉此促進地方觀光經濟。

龍目社區鄉村文藝館啟用，展出懷舊古物。（記者洪臣宏攝）

陳榮清為了保護里內唯二日治時代防空洞，買下1.8公頃土地，無償供社區打造「農情覓藝棧」，20年前在此建造「先人智慧屋」，陳列上千件收藏供人免費參觀，今天更進一步成立「龍目鄉村文藝館」，包括立委邱議瑩及多位市議員前往參觀祝賀。

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龍目鄉村文藝館公開展覽200餘件懷舊古物及60餘幀老照片，陳列品包括舊式刨冰機、竹編搖籃、水壺、童玩等，陳榮清還當場示範日治時代手搖式警報器，眾人聽到刺耳警報聲響起，讚嘆骨董仍「老當益壯」。

龍目鄉村文藝館也展出老照片。（記者洪臣宏攝）

陳榮清表示，國中時期就喜歡收集古物，目前至少有3、4千件，大多數收藏在倉庫，老照片有數萬張，因個人仰慕關聖帝君「忠義」，其雕像有70餘座，他說，未來將不定期更換展覽內容。

他成立文藝館最主要目的為帶動社區觀光經濟，他說，先人智慧屋將轉型為文藝二館，民眾只要在社區任何商家消費，或採買水果、農產品，憑發票或商家開具證明，就可以參觀收藏更豐富的二館，參觀兩處文藝館均免費。

龍目社區為少數可同時生產玉荷包、鳳梨村落，早年因「一日農夫」體驗風潮爆紅，登上新加坡旅遊介紹資訊，並獲金牌農村殊榮，全盛時期一週可接待逾萬名國內旅客，可見上百輛遊覽車穿梭村莊盛況，後因「一日農夫」據點如雨後春筍，熱潮漸漸消褪，陳榮清希望增添文藝、生態等元素，再創巔峰。

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