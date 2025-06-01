阿公店溪文學獎近百學子獲獎 關懷本土文學新力量崛起

第18屆阿公店溪文學獎今天舉行頒獎典禮，近百位獲獎青春學子齊聚一堂，象徵年輕世代關懷本土的文學新力量於高雄崛起。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕第18屆阿公店溪文學獎今天舉行頒獎典禮，93位獲獎青春學子齊聚一堂，象徵年輕世代關懷本土的文學新力量於高雄崛起。

阿公店溪文學獎是以大高雄為書寫主題的在地文學獎，歷屆得獎作品，從山林到海洋，從都會到鄉村，取材多元，呈現城鄉特色、親情之愛及自然人文之美，文筆細膩、內容生動，水準也不斷提升。

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文學獎項包括國小台語囡仔詩、客語童詩、散文及國高中、大專散文，投稿件數逐年增加，已累計6760件，得獎者上千人，文學幼苗在多年灌溉下已持續茁壯成長。

今年有兩篇首獎作品分別以「異鄉/故鄉」遊子角度來書寫高雄，相當特別；大專組散文類首獎〈尋陽〉由實踐大學林容暄所創作，從多雨的故鄉宜蘭來到四季如春的異鄉高雄求學，所經歷的不只是城市間的轉換，更是心靈逐光而行的旅程，筆下的光影與心境交織出她在這座異鄉城市中學習獨立、蛻變堅強的歷程。

而散文類高中組首獎得主，雲林縣福智高中石心順的〈相信長大後，這些都只會是小事〉，則是從故鄉高雄遠赴異鄉雲林求學的過程中，回望並細膩描寫兒時在高雄的生活片段如何構成成長的篇章，對時空的體會在字裡行間緩緩流出，引人深思。

文化局副局長簡美玲表示，阿公店溪文學獎18年一路走來相當不容易，感謝蔡文章老師和蔣榮欽院長長年的支持，阿公店溪文學獎長期擔綱扎根、播種文學種子的重責大任，與市府長期辦理的打狗鳳邑文學獎、高雄青年文學獎一脈相承。

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