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李白北漂、杜甫失業、張九齡被降職！「唐詩光明頂」揭開詩人「最社畜」的一面 現代人看了好有感

2025/06/01 21:00

《唐詩光明頂》 王曉磊著，新經典文化出版。（新經典文化提供）《唐詩光明頂》 王曉磊著，新經典文化出版。（新經典文化提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕「古人的生活太遙遠、怎麼共鳴得了？」這或許是多數人讀詩的最大困境。知名作家王曉磊推出《唐詩三部曲》第二部《唐詩光明頂》，直搗開元、天寶年間盛唐黃金時代，卻意外揭開一群詩人面對體制、職場、人情壓力的真實面貌──那些你以為在吟詩作對的古人，其實比你更像「社畜」。

書名《光明頂》取自金庸武俠小說中的明教總部，王曉磊轉化為盛唐詩歌的象徵高地。李白、杜甫、王維、孟浩然、張九齡、王之渙等詩人接連登場，不只寫詩，也在求生、漂泊、刷存在感。

李白是典型北漂文青，帶著「天生我材必有用」的理想闖入長安，卻多次干謁權貴失敗，最終還被流放。杜甫則像考公職失利的中年國文老師，曾懷壯志「會當凌絕頂」，卻被安史之亂打進現實，用詩句記錄戰亂與人民疾苦。他的〈兵車行〉、〈戰城南〉，像是千年前的社會底層血淚長文，直寫得讓人窒息。

王曉磊筆下的詩人，不再是課本裡一頁頁高高在上的文化圖騰，而是會陪笑、會應酬、會被踢出官場、也會為房租煩惱的人。例如張九齡，從嶺南出發的「小鎮做題家」，被貶時寫下「孤鴻海上來」的落寞，也用「江南有丹橘」自我鼓勵。他曾賞識孟浩然、提拔後輩，被視為當代文壇大佬，卻也是滿腹委屈。

從李白與杜甫的兄弟情誼、王之渙的神祕身影，到王翰的狂傲才名，《唐詩光明頂》不只是歷史重現，更像一部描寫古代文青社交與升遷心理的群像劇。王曉磊用小說筆法勾勒古人真性情，讓讀者在字裡行間看見自己——啊原來李白也是個求職失敗又愛喝酒的理想主義者。

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