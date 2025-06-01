滿地繽紛糖果餅乾、深夜電視是禁忌！黑雞先生「怪奇宇宙」揭露習以為常的日常荒誕

黑雞先生〈夜間巡迴〉壓克力、帆布，50x50公分，2024。（藝星藝術提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣街頭藝術創作者黑雞先生（Mr. OGAY），最新個展「WEIRDLAND」即日起至7月13日於藝星藝術中心登場。此次展覽以「奇怪的仙境」為主軸，翻轉日常荒誕，將家庭記憶、社會觀察與個人情感包裝成一場超現實的視覺旅程。

展覽名稱靈感來自經典童話《愛莉絲夢遊仙境》，藝術家從與女兒的日常對話中，發現作品中「奇怪」的元素如何觸發下一代的想像與提問，進而催生出這座「怪奇國度」。他笑說：「那些她們不懂的地方，就是我最誠實的地方。」

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黑雞先生〈sexydrugs〉壓克力、帆布，91x72公分，2024。（藝星藝術提供）

展出作品延續黑雞先生一貫的「街頭毒舌×溫柔情感」風格，包括翻玩零食包裝的〈sexydrugs〉與〈綠叔叔〉，糖果餅乾讓人上癮、欲罷不能，喚起觀者童年記憶與慾望投射；〈夜間巡迴〉則以電視收播畫面為主景，觸及藝術家童年在午夜螢幕前的孤獨與好奇。

黑雞先生表示，他自2000年接觸塗鴉至今，作品橫跨牆面、紙本與裝置藝術，筆下多以赤裸身體為符號，探討欲望、體制、社會偽善與個體自處。他自詡為「充滿愛的憤怒青年」。此次展覽延伸他一貫的創作路線，也增添更多親情與反思。他表示，《WEIRDLAND》看起來像是一場胡鬧，但其實藏著最老派的誠實——對家庭的依戀、對社會的疼惜，還有對自我的赤裸凝視。

黑雞先生〈綠叔叔〉壓克力、帆布，91x72公分，2024。（藝星藝術提供）

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