100年前台北城模樣曝光！水牛走過大南門、文廟變病院 網友呼：根本歷史版 Google 街景

影像中的台北大南門為閩式城樓建築的樣貌，主體為兩層屋檐的歇山重檐式建築，以紅磚砌成，城門台座為安山岩石材所建。（攝影中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕百年前的台北城什麼模樣？國家攝影文化中心推出線上展覽「台灣赴任：今村製圖師的1897–1898」，罕見公開19世紀末台北街景真貌。這批攝影作品由日治初期來台的製圖技術官今村巳之助所拍，留下珍貴的歷史瞬間：大南門前仍有護城河與木橋、艋舺龍山寺尚未重建前的模樣、舊台北文廟尚存清代屋脊……每一幕都像一場凝結的時光之旅。

此批相簿共130張照片，內容涵蓋台灣總督府軍職人員生活寫照、城市面貌、歷史事件與民間信仰風景，涵蓋1897至1898年間台北經歷的重大節點，包含迎接第四任總督兒玉源太郎的「官民大懇親會」、1898年戊戌大水災等。攝影主體不只記錄建物與街道，也拍下當時穿著制服的總督府軍官、病院前的文廟建築，甚至是孩子與水牛在城門口奔跑的畫面，真實還原日治初期異文化交織的台北生活。

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今村巳之助原任職於台灣總督府陸軍幕僚製圖所，是當時負責測繪地形圖的核心技術人員之一。因掌握攝影技術，他留下的相片不僅具備地理調查的參考價值，更成為文化研究與影像史料的重要資產。展覽透過六大子題，包括〈城內城外〉、〈多元信仰〉、〈人物顯影〉等，構築19世紀末的台北樣貌，也讓觀眾得以窺見殖民影像背後的觀看與被觀看的張力。

「台灣赴任：今村製圖師的1897–1898」線上展即日起於國家攝影文化中心官網展出詳詢：https://reurl.cc/VYoGvb。

台北文廟即清治時期的台北府文廟（台北府儒學），與台北城約同時建造。乙未割台動蕩之時，較有規模的建物或廟宇常被占作它用。台北文廟（孔廟）也在1896（明治29）年4月至1900（明治33）年3月之間被日本人改作衛戍病院使用。（攝影中心提供）

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