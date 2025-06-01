3000人搶看「台灣幻想曲」！紙風車368藝術工程第3輪 端午連假南台灣演出

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程－永續啟航」第三輪前進南台灣，昨日吸引超過3,000人觀賞。（紙風車提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由紙風車文教基金會主辦的「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程－永續啟航」第三輪演出，於5月31日及6月1日端午連假期間，分別在屏東縣東港鎮東光國小、台南市新市區新市國小盛大登場。《台灣幻想曲》吸引超過3千位大小朋友到場共襄盛舉，度過一場融合家庭情感與藝術魅力的難忘夜晚。

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程端午連假期間，前進屏東縣東港鎮東光國小、台南市新市區新市國小演出。（紙風車提供）

「368藝術工程－永續啟航」自2023年10月展開第三輪旅程，透過民間募資資源，持續將優質表演藝術送進全台368個鄉鎮市區。至今已巡演嘉義、雲林、台南、高雄、屏東、台北、桃園、彰化等地區，致力於讓更多孩子能親近藝術，體驗現場劇場的魔力。

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此次端午演出首場於5月31日落腳屏東東港，紙風車屏東團特別派出志工支援，其中一位團員更是東光國小校友，為能在母校服務而主動請纓，展現劇團與在地深厚連結。6月1日於台南新市接棒演出，同樣吸引大批家庭攜幼前來觀賞，現場座無虛席。

紙風車《台灣幻想曲》中「唐吉軻德」鼓勵孩子勇敢追夢。（紙風車提供）

紙風車劇團團長任建誠表示：「每一場演出，看到孩子開心的笑臉就是最大的鼓勵。目前368藝術工程第三輪已邁入第13場，我們仍需要更多人的支持，一起讓藝術扎根地方，成為孩子接觸藝術的第一哩路。」

兩場演出恰逢端午連假，吸引不少返鄉民眾攜家帶眷前往觀賞。觀眾們提早到場等待開演，演出過程中笑聲不斷，小朋友時而驚呼、時而投入互動，充分展現表演藝術與觀眾之間真切的情感流動。

紙風車提到，《台灣幻想曲》融合歡笑、勇氣與奇幻元素，成為孩子們心中的「夢想劇場」。此次活動特別強調「藝術即生活」，將演出安排於節慶時刻，讓文化自然成為家庭過節的一部分。368藝術工程不僅是一場劇場巡演，更是一場文化行動，讓孩子們在家鄉就能感受戲劇的魅力。劇團期盼透過每一次演出，培養下一代的藝術素養與美感視野，讓藝術真正走入日常、走進每一個鄉鎮的孩子心中。

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