橘色惡魔觀點開啟 京都橘高校朝聖NSO被「天使」包圍

橘高校吹奏樂部部長大山同學（左）與指揮井上同學。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025萬博會加上星期天，整個大阪可說熱鬧非凡，在這樣觀光客人潮湧動的日子，來自台灣的NSO國家交響樂團，昨（1）日再登備受指揮大師卡拉揚讚譽的大阪交響音樂廳，開出1200多席，上座率高達9成，除當地政商界之外，台灣的好朋友「橘色惡魔」也來，這支享譽國際的行走樂隊代表，看完表演驚嘆：太厲害！

NSO日巡期間，正好文化總會祕書長李厚慶正在關西洽談文化交流相關的合作，便邀請近年在台灣擁有眾多粉絲的京都橘高校吹奏樂部（橘色惡魔），就近欣賞大阪場的演出。其中，新任部長（隊長）大山同學與指揮井上同學，都是從高一就開始隨團隊訪台，還曾登上台北國家音樂廳，因此，這次NSO訪日，她們可說是慕名朝聖。

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黃俊文（白西裝）連2日演出都備受讚賞。（NSO提供）



大阪交響音樂廳的音場極佳，開場蕭泰然的《來自福爾摩沙的天使》遞出台灣的文化名片，大山同學說，從第一個音開始，心就像被音樂包裹起來，溫暖又舒服。此外，她還特別提到小提琴家黃俊文，讚嘆聽跟看都非常享受，心想，「到底要怎樣才能發出這樣的音樂？」

雖然同樣是音樂，目前已經高三的2人表示，這次是第一次欣賞交響樂團的表演，「驚艷與震撼很難用言語表達」，更驚訝的是，與吹奏樂部的百人體制相比，同樣是百人演出的管弦樂團，給人合為一體的感覺，每個聲部與樂器都非常認真且專業。

兩人都說，很高興看到台灣頂尖的樂團到日本演出，「我們這個世代透過音樂進行文化交流，相信未來也可藉此維持兩國更好的聯繫。」

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