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戲曲學院辦跨文化表演工作坊 國際藝術家來台分享

2025/06/02 14:46

國立台灣戲曲學院舉辦「跨文化表演工作坊」，法國、比利時、新加坡、印尼等國表演藝術家來台分享。（台灣戲曲學院提供）國立台灣戲曲學院舉辦「跨文化表演工作坊」，法國、比利時、新加坡、印尼等國表演藝術家來台分享。（台灣戲曲學院提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣戲曲學院舉辦「2025跨文化表演工作坊」，廣邀來自法國、比利時、新加坡及印尼等地的表演藝術家來台入校分享，透過跨文化的表演訓練特色，帶領戲曲學院師生及遠渡重洋的姊妹校法國巴黎第八大學師生們，深刻體驗肢體、聲音藝術與戲劇治療的魅力。

台灣戲曲學院校長李揚表示，工作坊課程多元豐富，主題含括戲劇、聲音、肢體開發及戲劇治療，希望透過不同國家的表演藝術交流，拓展表演視野，也深化對文化多樣性的尊重和理解。

法國第八大學學者Giulia Filacanapa，透過來自義大利的即興喜劇面具，引導學員進入角色狀態。（台灣戲曲學院提供）法國第八大學學者Giulia Filacanapa，透過來自義大利的即興喜劇面具，引導學員進入角色狀態。（台灣戲曲學院提供）

法國巴黎第八大學的戲劇學系學者Giulia Filacanapa，帶來源自義大利的即興喜劇面具訓練，以其豐富的實務經驗與嚴謹的教學節奏，帶領學員認識各種傳統面具角色，並透過聲音、肢體與空間運用引導學員進入角色狀態。她強調，即興並非無章法的隨意發揮，而是建基於角色性格、身體動作與舞台關係的高度掌握。

比利時布魯塞爾高等馬戲學校教務主任Thomas Delphin-Poulat主持分享戲劇治療，他認為，表演是一種療癒的可能，而療癒也可以是創作的起點，也透過結合肢體、聲音與心理引導，設計了一連串兼具溫柔與力量的身體表演練習，鼓勵參與者重新建立對自己身體與內在情感的覺察。

新加坡傳統藝術中心藝術總監蔡碧霞分享戲曲表演訓練，透過精采的解說，向參與的學員們分享諸如小舞花、丁字步、把子功等基礎動作，讓學員瞭解新加坡福建戲傳統藝術身段。

印尼國寶級舞蹈大師Didik Nini Thowok則分享爪哇的傳統面具與傳統舞蹈，帶領學員將兩條彩帶跨在肩膀上並用皮帶固定，模擬印尼傳統舞蹈的服飾配置，進而幫助學員進入角色，體會身體與服飾之間的互動關係，每次表演前都有向上天祈禱的環節，讓學員體會爪哇舞蹈中所蘊含的節奏感與儀式性。

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