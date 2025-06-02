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7層防護 北港朝天宮修復《天后昭應錄》擬印複本

2025/06/02 14:57

天后昭應錄缺頁、遺漏部分都做好修復。（記者李文德攝）天后昭應錄缺頁、遺漏部分都做好修復。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林北港朝天宮文物修復中心去年10月啟用，便開始修復「鎮宮三寶」之一的《天后昭應錄》，經雲林科技大學半年修復完成，以7層防護措施，如同國家博物館收藏等級於修復中心存放。朝天宮表示，不排除將印發複本，讓更多信眾了解媽祖事蹟。後續將修復進香旗及已故國寶大師陳玉峰法會掛軸。

朝天宮「鎮宮三寶」天后昭應錄修復完成，修復中心以7層防護措施嚴謹保存。（記者李文德攝）朝天宮「鎮宮三寶」天后昭應錄修復完成，修復中心以7層防護措施嚴謹保存。（記者李文德攝）

朝天宮目前共典藏超過1.5萬件文物，除有祖媽轎、「慈雲灑潤」匾、萬年香火爐及3支進香旗等6件具有文資身分文物外，更有隨神像來台的寶璽、第1代住持樹璧和尚的缽以及《天后昭應錄》3樣的「鎮宮三寶」，去年10月修復中心啟用，委由雲科大「文物修護研究與推廣中心」主任林煥盛帶領修復師侯宗延、王思涵、修復助理李佩玲等人進駐修復，首波即針對結構破損的昭應錄修復，經半年作業總算修復完成。

朝天宮「鎮宮三寶」天后昭應錄經半年作業，修復完成。（記者李文德攝）朝天宮「鎮宮三寶」天后昭應錄經半年作業，修復完成。（記者李文德攝）

王思涵表示，由於昭應錄書冊結構破損，加上部分頁面脫落，因此以結構安全為修復原則，比較大動作為書冊裝幀拆解，選擇傳統古籍裝幀常見的「四眼線裝」形式，讓書更加牢固。針對頁面材質，經過原書的頁面簾紋，找到材質相近的雁皮宣進行補紙與托紙作業。

北港朝天宮文物修復中心將針對21幅已故大師陳玉峰法會掛軸，進行近3年修復。（記者李文德攝）北港朝天宮文物修復中心將針對21幅已故大師陳玉峰法會掛軸，進行近3年修復。（記者李文德攝）

王思涵指出，書頁整平後進行全冊掃瞄建檔，部分頁面缺漏、遺失部分，以退休教授蔡相煇提供的「莆田版」昭應錄影像檔修補，隨後修復師再將缺失文字內容部分補上，從原本89頁書補齊為94頁，分為上下兩冊，現保存於修復中心內，放置的防潮保存箱溫度需設定20至25度，濕度設為50至60％，等同於國家級博物館保存方式。

朝天宮董事長蔡咏鍀指出，如何保存是大挑戰，因此修復團隊以最高規格7層保護裝具，由外而內包括無酸瓦楞紙盒、棉質藍色包袱巾、孔雀牡丹蒔繪漆盒、絲質黃蘗包袱巾、梧桐木盒、泥金箋函套、楮皮紙四折翼保存。未來不排除將天后昭應錄印複本，讓民眾了解媽祖事蹟。

朝天宮表示，目前修復中心正同時進行3隻進香旗及21幅已故國寶大師陳玉峰的法會掛軸，前者預計修復至年底，後者需耗時3年，期盼修復後得以傳承、延續。

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