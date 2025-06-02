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新北街頭學校6/27登場 饒舌、塗鴉、街舞賽即起報名

2025/06/02 15:50

新北市文化局舉辦的第2屆「街頭學校 School Of The Street」將於6月27日至9月21日登場。（文化局提供）新北市文化局舉辦的第2屆「街頭學校 School Of The Street」將於6月27日至9月21日登場。（文化局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市文化局舉辦的第2屆「街頭學校 School Of The Street」將於6月27日至9月21日登場。延續首屆活動的熱烈迴響，今年以全新主題「人、地、未來」為核心，串聯學校社團、街舞、音樂、DJ及塗鴉藝術家，並攜手三大街頭藝術重量級賽事「MADSTREET狂熱街頭」饒舌比賽、「墨路行者」國際塗鴉大賽及「新北國際街舞大賽」，將新北府中地區打造成今夏最具魅力的街頭文化聖地。

文化局說明，此次饒舌比賽設有校園組與激鬥組，且今年更首次選出2名港澳代表於8月來台參加總決賽，各組冠軍可獲5萬元、亞軍2萬5千元、季軍1萬5千元、最佳人氣獎1萬元；緊接登場的國際塗鴉大賽，號召全球塗鴉藝術家齊聚新北，展現現場創作實力，現場觀眾不僅能觀賞選手創作，更有機會一睹評審即興揮毫，感受街頭藝術的爆發力。且冠軍還能獲得5萬元、亞軍2萬5千元、季軍1萬5千元、最佳人氣獎1萬元。兩賽事總獎金共30萬元，即日起至30日止至文化局官網報名。

另外，新北國際街舞大賽則將於8月2日至3日在板橋體育館盛大舉行，免費索票入場。賽事除了激烈對決外，還有專業評審、舞團演出，為舞者與觀眾帶來最高水準的街舞饗宴；配合街舞賽事，市府青年局也於7月1日至2日，在黎明技術學院舉辦「街舞職涯推廣分享營隊」，讓對街舞有興趣的年輕人無須經驗即可參與，免費限額招生至6月25日止。更多活動與報名資訊，請至新北市政府文化局官網（https://www.culture.ntpc.gov.tw）或Instagram搜尋「新北街頭學校」、「2025新北國際街舞大賽」。

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