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奈良美智「台灣限定新周邊」曝光！金瓜石展6/28揭幕 限定「畫作冷泡茶」必敗

2025/06/02 17:00

〔記者董柏廷／台北報導〕日本當代藝術家奈良美智（Yoshitomo Nara）備受期待的十年巡展計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，今年夏天將登陸金瓜石，於6月28日至9月28日在台電金水基地展出一系列與台灣情感深刻連結的創作。此次展覽雖尚未開展，主視覺及限定周邊「Tainan Quarantine Drawings」系列明信片套組與聯名冷泡茶率先曝光，預計吸引粉絲搶購。

展覽限定冷泡茶包裝，以《朦朧潮濕的一天》為視覺設計靈感，療癒感十足。（文總提供）展覽限定冷泡茶包裝，以《朦朧潮濕的一天》為視覺設計靈感，療癒感十足。（文總提供）

展覽名稱源自奈良美智2021年為感念台灣在疫情期間對日援助所創作的巨幅畫作《朦朧潮濕的一天》，過去曾於高雄、澎湖與屏東巡展，金瓜石為第4站，象徵歷史記憶與山城情懷的匯聚。主辦單位文化總會表示，希望透過奈良美智筆下專屬台灣的溫柔視角，延續台日之間的人情牽絆。

奈良美智於X上搶先曝光「台灣限定新包款」預計也將是受矚目的周邊。（取自奈良美智X）奈良美智於X上搶先曝光「台灣限定新包款」預計也將是受矚目的周邊。（取自奈良美智X）

最受矚目的限量周邊，除了奈良美智於個人X上曝光的「銀亮亮台灣限定包款」之外，還有奈良美智於台南防疫隔離期間親筆繪製的「Tainan Quarantine Drawings」系列明信片。每一張圖像皆保留手繪筆觸與私密對話感，畫中人物或躲雨、或皺眉、或無言，像極了隔離時期的情緒縮影。兩款套組共10張，風格反差極具收藏與轉贈價值。另一項亮點則是限量冷泡茶飲，以金瓜石山城水氣為靈感設計包裝，瓶身印有《朦朧潮濕的一天》小女孩，與背景色澤呼應山嵐霧氣，視覺與味覺雙重療癒，此系列將於展期現場限定販售，將成為民眾社群拍照、打卡熱品。

奈良美智「台灣限定新周邊」曝光！金瓜石展6/28揭幕 限定「畫作冷泡茶」必敗奈良美智「Tainan Quarantine Drawings」系列明信片共10款，為藝術家2021年於台南防疫期間的創作。（文總提供）奈良美智「Tainan Quarantine Drawings」系列明信片共10款，為藝術家2021年於台南防疫期間的創作。（文總提供）

文總也預告，展覽限定合作咖啡廳將同步推出聯名咖啡杯與造型小點，以及即將曝光與奈良美智合作的「銀亮亮材質」包款，不僅邀請觀眾欣賞作品，也邀請大家以味蕾感受奈良美智在台灣生活的溫度。展期採線上預約制，預約平台與詳細資訊將另行公布。詳詢奈良美智特展、文化總會與台灣電力公司公共藝術臉書專頁。

「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」第4站將登陸金瓜石，於6月28日至9月28日在台電金水基地展出。（文總提供）「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」第4站將登陸金瓜石，於6月28日至9月28日在台電金水基地展出。（文總提供）

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