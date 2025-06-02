台灣光雕藝術驚豔國際 《靈動的目光》獲德國柏林設計金獎

由台南市政府策畫光雕藝術作品《靈動的目光》，勇奪2025德國柏林設計金獎殊榮。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕2024台灣燈會由台南市政府所策畫「高鐵燈區－城裡有光展區」中展出的光雕藝術作品《靈動的目光》（Phoenix Eyes），榮獲2025年德國柏林設計獎金獎殊榮，讓台灣文化創新魅力再次驚豔國際舞台。

由台南市政府策畫光雕藝術作品《靈動的目光》，勇奪2025德國柏林設計金獎殊榮。（台南市政府提供）

德國柏林設計獎評審團對《靈動的目光》給予高度評價，讚賞其深具文化底蘊與社群共創精神，並肯定團隊運用人工智慧（AI）、3D光雕投影與擴增實境（XR）等前瞻科技，呈現出極具深度的視聽體驗。作品在視覺與聲音的融合上展現卓越創意與技術，成功以嶄新視角詮釋台灣傳統文化，具備國際競爭力。

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由台南市政府策畫光雕藝術作品《靈動的目光》，勇奪2025德國柏林設計金獎殊榮。（台南市政府提供）

長達85公尺的巨幅光雕投影《靈動的目光》，由光雕藝術家陳怡潔擔任藝術總監，其藝術工作室與瘋戲樂工作室攜手製作，並與音樂總監王希文跨界合作，融合傳統藝術與當代創新，打造一場感官盛宴。作品巧妙結合台灣廟宇國寶級工藝、南管古調、族群文化、嘻哈饒舌及校園青年創意，充分展現跨世代、多元共創的文化精神。

市長黃偉哲表示，2024年對台南意義深遠，除為台灣燈會睽違16年重返台南的重要時刻，也象徵歷史與未來的交會。《靈動的目光》榮獲國際大獎，不僅是對藝術家陳怡潔與團隊多年努力的肯定，更代表台灣文化創意在國際舞台上的一大里程碑。期盼透過本作品，讓世界更看見台灣的文化風貌與創新能量。

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