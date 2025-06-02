嘉科實中參與「江戶浮世之美」特展 展數位藝術創作力

故宮南院正進行十週年院慶「江戶浮世之美」特展。（嘉科實中提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕故宮南院正進行十週年院慶「江戶浮世之美」特展，國立嘉科實中、縣立永慶高中、竹崎高中受邀辦理「青春的他與她-新世代的性別想像」聯展；嘉科實中表示，展覽以日本江戶時代浮世繪融入性別議題，進行主題式互動遊戲創作，結合藝術與科技，以創意展現年輕世代文化觀點與學習成果。

嘉科實中進行「青春的他與她-新世代的性別想像」聯展。（嘉科實中提供）

嘉科實中去年8月設校成立，首屆高一招收3班，共90名學生，重視學生多元表現與適性發展，本次參展以「遊藝浮世」為策展主題，校內教師團隊橫跨藝術、資訊、社會、生活科技等領域，設計課程，引導學生從江戶文化理解性別議題與社會架構，並轉化為具創新精神的當代表達，並從高中部選出7組共30名學生代表學校參展。

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嘉科實中學生向嘉義縣長翁章梁等來賓介紹展覽內容。（嘉科實中提供）

學生以程式語言與AI影像生成技術為媒介，將嘉義地景、歷史元素與性別想像融合，創作出互動式故事遊戲，將傳統浮世繪轉化為沉浸式的數位體驗；團隊教師吳俐穎表示，高一學生用心投入表現優異，作品「逆流之戀」取自歌川國貞經典浮世繪作品形象，展開主角「丹丰」與「幗貞」的冒險故事，打破性別刻板印象，倡議「巾幗不讓鬚眉」的價值觀。

作品「木村拓哉在嘉義迷路」結合阿里山、檜意生活村等地標，構築「嘉義 ×日本」的奇幻時空，讓遊戲者與木村拓哉與豐臣秀吉共同穿梭歷史與現實，深具創意與趣味。

作品「霧裡看呱」描繪阿里山奇幻森林中的友情與抉擇；「嘉義小時記」以嘉義經典美食為主軸，展開一段橫跨時空的味蕾冒險。

高一學生涂芳瑜說，從浮世繪的學習到AI應用，不只專業技術訓練，更是創作的歷程，學會把想法具體化，理解技術如何服務創作，提升團隊合作與自我風格的認識。

國中部學生運用AI繪圖與Scratch遊戲設計，結合朴子夜市、配天宮等在地文化景觀，探討性別角色與社會關係，並以團隊形式完成作品，展現資料查證與創意統整能力；國小部學生臨摹浮世繪人物與日常場景，創作童畫。

校長林怡慧說，感謝故宮南院提供學生展出舞台，學生在跨領域學習與團隊合作找到創作樂趣，為藝術教育與數位轉譯開創全新的可能性，特展展期至8月31日，歡迎民眾欣賞學生的藝術想像與創意。

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