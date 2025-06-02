回憶 × 建築 × 童年夢！台博館「來・去車站」開展 李遠鼓勵「小鐵道迷」感受幸福與文化

文化部長李遠（中）今日出席「來・去車站——探索建築」特展開幕，鼓勵學童感受幸福與文化。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣博物館主辦的「來・去車站——探索建築」特展，今（2）日於國立台灣博物館鐵道部園區開幕，展期至115年3月1日止。展覽結合建築與兒童教育議題，透過圖文、影片與互動遊戲，引導觀眾認識車站建築的構造與生活應用。

文化部長李遠今日出席開幕記者會，與現場國小學生互動並分享自身經驗，以一席談話引領全場走進車站的回憶與文化想像。「剛剛有同學問我說你們的教科書上，有一篇文章叫做〈幸福的味道〉，上面那個作家叫做小野，是不是我？就是。」

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李遠表示，自己從小住在鐵道旁邊，對車站充滿情感，也鼓勵學生感受日常生活中的幸福細節，「幸福有味道，也有聲音。」他特別稱讚現場學生設計的車站模型有許多貼心巧思：「第一都有考慮到廁所；第二，都有擺個商店在外面，沒有走進車站，也可以買東西；還有都考慮到像我這樣老年人，萬一爬不動樓梯的時候，會請我坐電梯。」李遠甚至細數學生如何在作品中呈現「無障礙設施」、「分流動線」、「生活空間與商業規劃」等建築邏輯，表達肯定。

他也談到文化向下扎根的重要性，鼓勵小學生感受「幸福的聲音比較重要，千萬不要為了考試考不好難過。」同時，介紹文化幣的使用與其他文化空間如南門園區、古生物館、國家兒童未來館等，期盼學生從生活中培養文化素養與幸福感知。

「來・去車站——探索建築」特展，以建築知識與兒童教育結合方式展出，台博館指出，展區除有豐富圖文與影片介紹車站建築邏輯，亦有3款難易度不同的互動遊戲，讓觀眾在動手玩樂中學習剪票動線、候車空間與無障礙設施的設計思維，進一步理解建築背後的使用者需求與人本理念。詳詢台博館官網。

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