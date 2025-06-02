新銳藝術設計展台南登場 強強聯手點亮城市文化新篇章

2025新銳藝術設計展舉辦開幕茶會。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府攜手崑山科技大學與新北市私立復興高級商工辦理「2025新銳藝術設計展」，即日起至6月5日於永華市政中心2樓中庭展出。市長黃偉哲表示，誠摯邀請各界蒞臨，共同見證台灣新銳藝術設計如何以創意之力形塑未來，點亮城市文化新篇章。

2025新銳藝術設計展即日起至6月5日於永華市政中心2樓中庭展出。（台南市政府提供）

今日舉辦展覽開幕茶會，會場上除了展示各類作品，更有學生現場為貴賓進行人像速寫。同時也邀策展人劉耕名教授，現場分享其指導創媒學院師生共同打造的崑山60校慶主視覺作品《山日比山》。

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市長黃偉哲欣賞新銳藝術設計展作品。（台南市政府提供）

黃偉哲表示，南市府有幸連續3年與崑山科技大學、復興商工強強聯手舉辦「2025新銳藝術設計展」，充分展現台南對藝術設計教育的重視，也透過本次展覽匯聚年輕世代的創意能量，呈現設計教育的多元成果，為城市注入嶄新的美學觀點與文化活力，提供台南各級學校及愛好藝術民眾一個更好的交流平台。

本屆展覽以「設計新視勢，藝創新未來」為主題，由崑山科技大學創意媒體學院師生共同策劃與執行，展出內容涵蓋崑山科技大學創意媒體學院五大系所應屆畢業生的代表作品，復興商工則帶來涵蓋油畫、水彩、水墨、視覺設計、產品設計與空間設計等多元藝術創作，展現該校深厚的藝術教學基礎。

崑山科技大學校長李天祥表示，自2024年起兩校攜手成立藝術設計教學展覽聯盟，並共同投入「台南400」系列設計專案，建立穩固合作基礎。今年再次合作舉辦「2025新銳藝術設計展」，進一步深化雙方在藝術設計教育領域的連結，也藉由展演平台整合教學資源，提供學生更多實作與跨域交流的寶貴機會。

本次展覽特別強調策展思維與社會溝通能力的培養，期望透過實際參與展覽過程，讓學生將創意轉化為行動，累積展演與專業表達經驗，為未來國際交流與產學合作打下良好基礎，崑山科大將持續推動藝術設計教育與產業、社會的連結，協助學生拓展視野，勇於創新，展現新世代設計人才的多元能力。

復興商工校長陳效宗表示，此次合作不僅深化兩校藝術設計教育的交流，更提供學生寶貴的展演舞台，讓他們能在真實場域中驗證所學、建立自信。復興商工長期重視藝術專業與人文素養並重的教育理念，期望透過實作與展覽，引導學生接軌未來產業，培養兼具美感思維與實務創造力的新世代設計人才。

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