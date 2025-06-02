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藝文 > 藝起享享 > 看表演

台南左鎮才藝嘉年華 展現地方藝文能量

2025/06/02 21:35

台南左鎮「才藝嘉年華」將邀請二寮里柑仔園北安宮八音團等在地團隊演出。（左鎮區公所提供）台南左鎮「才藝嘉年華」將邀請二寮里柑仔園北安宮八音團等在地團隊演出。（左鎮區公所提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市左鎮區將於7日舉辦一場「才藝嘉年華」，由3支在地隊伍輪番登台，包括左中社區發展協會千歲團二胡班、左鎮教會「祈恩雷鼓隊」及二寮里柑仔園北安宮八音團，展現社區藝文能量，也期盼喚起地方民眾的回憶，一起加入學習地方傳統戲曲的行列。

才藝嘉年華活動將於7日上午在左鎮里活動中心旁的帝王宮廟埕舉辦。左中社區千歲團二胡班由關懷據點的長輩所組成，班員平時於北極殿參與健康促進課程與共餐活動，並學習二胡，藉由音樂豐富生活，也會應邀於區內活動表演。

左鎮教會祈恩雷鼓隊成立已逾21年，從最初使用大型廚餘桶練習，到現今擁有30組雷鼓設備，原本僅於教會耶誕晚會中表演，隨著參與各界活動累積口碑，也逐漸在地方打開知名度。

二寮里柑仔園「北安宮八音團」由8人分別操持嗩吶、椰胡等8種樂器合奏樂曲，歷史可追溯至清代，於當地婚喪喜慶及廟會祭典中，扮演重要角色，也參與左鎮二寮、龍崎山區及高雄內門的廟會活動演出。

左鎮區長余基吉表示，希望藉由才藝嘉年華活動，展現社區藝文成果，也希望勾起民眾的回憶，重視逐漸失傳的地方傳統戲曲，吸引長者來聆聽及感受，也鼓勵退休民眾一起來學習，當成第2春的娛樂。

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