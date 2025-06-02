宜蘭美術獎99件作品入圍 9月下旬公布得獎名單 10月展出

今年宜蘭美術獎預計9月下旬公布得獎名單。（宜縣文化局提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕2025宜蘭美術獎收到23件參賽作品，有99件入選，縣府文化局訂於8月30日到9月2日複審，評選出宜蘭獎等佳作，預計9月下旬公布得獎名單，10月在羅東文化工場天空藝廊展出。

宜蘭縣政府文化局今天（2日）發布新聞稿指出，宜蘭美術獎是國內藝術創作者發表作品的重要平台，本屆徵件分5大類別，東方媒材類有113件投件，西方媒材類234件，立體造型類67件，攝影類84件，新媒體藝術類25件，合計523件，經過初審後，選出東方媒材類22件，西方媒材類44件，立體造型類13件、攝影類15件、新媒體藝術類5件，共99件入選。

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縣府文化局表示，入選者必須在8月30日起4天內把實體作品送到羅東文化工場天空藝廊參加複審，評審團將評選出宜蘭獎及宜蘭意象獎各1名，銀獎與銅獎各2名、優選13名、佳作若干名。

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