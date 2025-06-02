「2025桃源美展」徵件開跑！各類第1名「桃美獎」獎金12萬元。（桃園市立美術館提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市立美術館主辦「2025桃源美展」徵件開跑，今起至7月2日下午4時於桃美館官方網站開放線上報名。此屆以「立體與影像多媒體」為徵件主題，分為「立體造形類」、「攝影與錄像類」及「科技新媒體類」共三個徵件類別，鼓勵除傳統美學藝術創作者，新型態的藝術作品也可參賽，並首次開放團體投件，讓更多不同領域的創作者們有更多創作平台，展現自我美學實力。

桃園市立美術館代理館長張至敏表示，今年參賽作品將經過初、複審二階段評選，通過初選的作品，預計今年10月於桃園展演中心展出，經由複審評定出的得獎作品，頒發各類第1名「桃美獎」獎金12萬元，第2名獎金6萬元，第3名獎金4萬元，以及不分類選出2名「年度特別獎」獎金12萬元，頒予彰顯當代性或實驗性的參賽作品。期盼藉由展覽吸引來自不同世代與多元背景的創作者，帶入當代的創作思維、持續探究與突破媒材疆界的可能性，並以豐富的題材、靈活的媒材表現，引動桃源美展豐沛的創作能量。

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張至敏說，桃源美展立基於桃園在地，是桃園歷史最為悠久的公辦藝術競賽，2018年由市立美術館接手改制後，改以每年主題輪替的方式進行徵件並遴選優質作品參與展出，以更聚焦的方式探索類別內的創新與實驗；透過年度分類徵件，遴選優質作品參與展出，在競賽上維持多樣的藝術媒材及類群，打造良性競爭的藝術交流空間，盼培育國內藝術人才，帶動國內藝文發展。

本屆參賽作品須為2023年1月1日以後的創作，凡具中華民國國籍，或居住於中華民國並持有居留證明的藝術創作者，均得參賽。

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