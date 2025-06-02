NSO首登東京三得利廳 猶如台日文化高峰會貴賓名單曝光

安倍昭惠（左）說，這是她第2次聽到nso精湛的演出。更開心的是可以和李安妮女士再次相見。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／東京報導〕NSO國家交響樂團日巡行程，繼熊本、大阪之後，第3天旋風抵東京，於今（2）日晚間首登東京三得利音樂廳（Suntory Hall, Tokyo），除前2站大獲讚賞的黃俊文貝多芬《D大調小提琴協奏曲》之外，還包括台灣作曲家的客語新作《家的呼喚》世界首演，以及向李登輝總統致敬的《第5號交響曲》，吸引當地眾多政商及文化人士出席聆賞，貴賓名單一列排開，宛如台日文化高峰會。

日本知名作曲家細川俊夫受訪時表示，「這是一場精彩的演出。馬寇爾（前右）指揮得非常出色，我深受感動。我認識黃俊文，他和馬寇爾曾錄製過我的作品。對於 NSO 的表現，我特別喜歡他們在最弱音部分的處理。」（NSO提供）

包括駐日代表李逸洋、日本前內閣總理大臣安倍晉三遺孀安倍昭惠，以及音樂會的主要贊助者，李登輝基金會董事長李安妮與許遠東先生暨夫人紀念文教基金會秘書長許志平，兩人都親自赴日。

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NSO在國際樂壇上的好朋友，則有NHK交響樂團常務理事大曽根聰子、理事長今村啓一；日本作曲家細川俊夫、日本知名中提琴家磯村和秀。還有不少藝術圈的人共赴盛會，包括森美術館理事長森京子、橫濱國際舞台藝術節理事長丸岡HIROMI，以及鐵道博物館副館長荒木文宏等。

細川俊夫特別到後台見黃俊文。（NSO提供）



其他政商界代表人物，還有日華議員懇談會會長眾議員古屋圭司、參議員赤松健，以及井上信治、鳩山紀一郎、小寺裕雄、杉村慎治、渡海紀三朗、向山好一、橋本幹彥、亀井亜紀子、加藤明良、小川克巳、片山さつき、滝波宏文、平山佐知子等逾10位國會議員；各國駐日本大使館及文化中心包括義大利、美國、加拿大及瑞典亦派代表參加。

NSO國家交響樂團首登東京三得利廳，攜手台北愛樂合唱團首演2首台灣作曲家曲目，吸引眾多日本政商及文化人出席欣賞。（NSO提供）

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