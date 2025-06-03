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彩虹眷村彩繪被破壞 中市文化局告「彩虹文創」刑事、民事皆敗訴

2025/06/03 15:57

案發後中市文化局報警，並強調文化景點不容破壞，但刑事與民事卻都敗訴。（文化局提供）案發後中市文化局報警，並強調文化景點不容破壞，但刑事與民事卻都敗訴。（文化局提供）

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市政府將由「彩虹爺爺」黃永阜（已過世）彩繪的知名景點彩虹眷村，委託彩虹文創股份有限公司（下稱彩虹文創公司）負責人魏丕仁管理，2022年7月底合約到期，魏丕仁與員工14人，持油漆、毛刷將牆面彩繪重漆覆蓋毀損，台中市文化局委託律師提出刑事與民事告訴，卻於一審皆敗訴，刑事部分上訴二審，高等法院台中分院認定14人油漆的不是彩虹爺爺的彩繪，而是彩虹文創公司的繪畫，今天判決無罪確定。

至於民事部分，中市文化局控告彩虹文創股份有限公司求償150萬元，台中地院一審判決中市文化局敗訴，目前二審中。

刑事部分，判決書指出，中市文化局控告毀損罪，台中地院一審認為，中市文化局提出照片顯示，彩虹眷村17處牆面上的畫作，被魏丕仁等14人用油漆覆蓋毀損，14人堅詞否認毀損犯行，魏丕仁辯稱，他們沒有毀損故意，本案建物彩繪，均是他的團隊畫作，中市文化局將建物交予他的時候，牆面沒有畫作，他只是「回復原狀」，且他沒有塗掉黃永阜（彩虹爺爺）畫作。

其他被告則說，當天去現場是把現場牆面畫面塗掉，回復原狀，2017年間，黃永阜年事已高，實無可能再攀爬登高作畫，黃永阜已將著作權轉讓給魏丕仁，牆面畫作著作權均為魏丕仁所有，魏丕仁在自己所有的作品上進行油漆粉刷，並無毀損他人之物的故意。

一審認為，17處牆面彩繪是魏丕仁及彩虹文創員工所繪製，依據照片前後對比，魏丕仁及彩虹文創員工確實在2017年至2021年間，在原為空白水泥牆面或已色彩斑駁牆面地面，增刪修補變更彩繪。

法官強調，台中地檢署檢察官並未舉證證明魏丕仁等14人，於本案用油漆覆蓋的牆面彩繪，是黃永阜創作繪製，一般契約到期後，須回復原狀，將建築物返還他人，更何況是塗抹自己公司員工所繪製的彩繪圖案，沒有毀損他人之物的故意，檢方起訴魏丕仁等14人毀損罪嫌所舉的證據不足，判決14人無罪，高等法院台中分院見解與一審相同，維持無罪判決確定。

法官認為被破壞的17處牆面彩繪，是魏丕仁及彩虹文創員工所繪製，不是彩虹爺爺的創作，圖為破壞前的情景。（資料照）法官認為被破壞的17處牆面彩繪，是魏丕仁及彩虹文創員工所繪製，不是彩虹爺爺的創作，圖為破壞前的情景。（資料照）

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