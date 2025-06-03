享譽國際雕刻大師張敬辭世 享壽89歲

雕刻大師張敬享譽國際，雲林縣府文觀處長陳璧君證實，張大師日前辭世，享壽89歲。（雲林縣府文觀處提供）

〔記者李文德／雲林報導〕雕刻大師張敬享譽國際，在我國雕刻界享有「北朱銘、南張敬」美譽，日前傳出辭世訊息，雲林縣府文觀處長陳璧君今（3）日證實，張大師上月29日逝世，享壽89歲。去年底張敬在古坑打造雲林首座私人美術館，縣府將全力協助持續營運。

雕刻大師張敬享譽國際，雲林縣府文觀處長陳璧君證實，張大師日前辭世，享壽89歲。（雲林縣府文觀處提供）

張敬從小具有雕塑藝術天份，為了生活成為專業配鏡師，50歲才投入雕刻創作，師承楊英風，作品以氣勢磅礡山水為主，山水風景在他刀下展現他特有的雕工藝術，榮獲海內外無數獎項，更躍登國際藝術殿堂，國內享有「北朱銘、南張敬」美稱。

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陳璧君表示，張大師對家鄉的藝術發展也不遺餘力，2001年在雲林科技大學設立張敬專館、2007年協助久安成立雲林首座學生美術館，2021年獲雲林文化藝術獎最高殊榮貢獻獎，去年底在古坑成立雲林第一家藝術館「張敬藝術館」，占地500坪，為雲林開啟藝術發展新篇章。

陳璧君表示，張敬的作品在國內許多大學、美術館、國父紀念館都有典藏，更曾為日本、香港、新加坡及國內多間教堂設計十字架，藏家更是遍布全球。近年仍持續創作，但諸多珍貴作品收藏陳封倉庫，他一直期待能公開展示，與更多人分享，在其子女與幾位收藏家好友協助下著手籌畫建館，去年藝術館開幕是雲林縣首座私人藝術館。

陳璧君指出，張敬藝術館受限人力，採預約制，目前縣府正籌建美術館，縣府會協助張敬藝術館持續營運，並未來希望透過館際合作，展出大師歷年代表作，將其一刀一斧創造天地大觀的作品理念與更多人分享。

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