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慶祝百萬粉專「我的新北市」14週年 招待粉絲藝術美食饗宴

2025/06/03 15:34

結合新北在地食材、鶯歌陶藝、爵士樂的沉浸式午宴，吸引許多民眾聆聽。（記者陳奕劭攝）結合新北在地食材、鶯歌陶藝、爵士樂的沉浸式午宴，吸引許多民眾聆聽。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕祝新北市府官方臉書粉絲專頁「我的新北市」成立14週年，市府新聞局今（3）日在新北市美術館舉辦「食在新北，藝饗未來」藝術餐會，邀請粉絲享用結合新北在地食材、鶯歌陶藝、爵士樂的沉浸式午宴，體驗「藝術即生活」。

新北市長侯友宜協助製作綠竹筍佐黃西瓜沙拉，讓粉絲感受新北在地食材。（記者陳奕劭攝）新北市長侯友宜協助製作綠竹筍佐黃西瓜沙拉，讓粉絲感受新北在地食材。（記者陳奕劭攝）

新北市長侯友宜今天製作綠竹筍佐黃西瓜沙拉，他表示，新北市有海岸、山林、河川與人文，造就獨特城市風景，這場餐會將藝術帶入日常，更走入餐桌，讓藝術親近你我，打造既溫暖又具創意的文化城市，讓市民隨時看見這座城市的美、聽見藝術的聲音、品味文化的溫度。

慶祝粉絲團14週年，幸運民眾享受美食。（記者陳奕劭攝）慶祝粉絲團14週年，幸運民眾享受美食。（記者陳奕劭攝）

市府新聞局指出，餐會透過「我的新北市」社群抽獎，選中幸運粉絲參加，並選用新北在地食材與鶯歌陶次瓦代代合作會陶瓷器皿，瑞芳小卷襯椰奶泡沫再現海溪交會，貢寮九孔鮑結合三峽蜜香紅茶凸顯鮮甜風味，甜點金山地瓜蝶豆花凍作為句點，現場搭配爵士樂團演出，感受聽覺、味覺、視覺體驗，中場設計有獎徵答，得獎者能把鶯歌陶瓷精品帶回家。

慶祝新北市府官方臉書粉絲專頁「我的新北市」成立14週年，市長侯友宜（中）與其他民代、官員合影。（記者陳奕劭攝）慶祝新北市府官方臉書粉絲專頁「我的新北市」成立14週年，市長侯友宜（中）與其他民代、官員合影。（記者陳奕劭攝）

新聞局長李利貞說，過去14年，「我的新北市」粉專從政策推廣到文化活動，從資訊傳遞到情感連結，粉絲數成長到將近103萬，為全台縣市最具人氣的官方帳號，這個平台早已成為凝聚認同的橋樑，更見證了新北市的成長。

市議員江怡臻表示，「我的新北市」粉絲專頁是最具影響力的官方臉書之一，去年在大都會公園舉辦NSO交響音樂饗宴，今年則在新北美術館享用在地美食和爵士樂，也是回饋廣大粉絲支持；江怡臻說，社群也是獲得公部門訊息的重要管道，期盼市政府各單位能持續努力經營社群，拓展為民服務觸角。

市長侯友宜今天製作綠竹筍佐黃西瓜沙拉，與主廚交流意見。（記者陳奕劭攝）市長侯友宜今天製作綠竹筍佐黃西瓜沙拉，與主廚交流意見。（記者陳奕劭攝）

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