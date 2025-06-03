結合證照與親子共讀 南市圖台語學習計畫開跑

台南市立圖書館將陸續推出「台語證照A級培訓班」及「台語說故事培訓工作坊」。（南市圖提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕深化台語傳承與推廣，台南市立圖書館自本（6）月開始，陸續推出「台語證照A級培訓班」及「台語說故事培訓工作坊」，希望讓台語扎根從家庭開始，成為民眾日常生活的一部分。

南市圖獲文化部國家語言發展計畫支持，今年起推出一系列台語主題活動，「台語證照A級培訓班」課程專為報考教育部A級認證者打造，21日至7月19日，在南市圖新總館展開為期5日、共30小時的密集訓練，由台語教學資深講師許忠和、吳嘉芬共同授課，內容涵蓋台語羅馬字拼音、核心詞彙與語法、聽說讀寫應試技巧，以及認證題型解析與模擬測驗，協助學員全方位提升應考實力。即日起開放線上報名，額滿為止。

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南市圖結合證照及親子共讀，陸續推出台語學習課程。（南市圖提供）

另推出4場次「台語說故事培訓工作坊」，主題包含「聲動肢體X好書新譯」、「台語開講啦！遊戲互動學」、「台語故事魔法營：創謠X譯技X教案通」、及「台語拼音桌遊趣，五感教案輕鬆學」。課程涵蓋故事翻譯技巧、台語歌謠創作、桌遊學習台羅拼音、感官體驗設計等，著重實作與互動。

南市圖館長楊馥菱表示，期能透過課程，鼓勵更多民眾加入台語傳承，讓母語在生活中生根茁壯、代代延續。詳情可上南市圖官網查詢。

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