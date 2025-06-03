百年一遇「香氣」聯盟！印度台北協會「從阿薩姆到阿里山」 展現茶文化魅力

〔記者董柏廷／台北報導〕由印度台北協會與台北市迎新會共同主辦的「從阿薩姆到阿里山──慶祝印度茶在台灣百年飄香」文化交流活動，今（3）日在台北登場，透過茶文化為媒介，回顧印度茶自1923年引進台灣以來的歷史，也呈現兩地在農業科技與文化交流上相互滋養的成果。

印度薑黃香料茶，是一種傳統草本飲品，口感溫潤舒適。（ITA提供）

印度台北協會會長葉達夫表示，印度目前為全球第二大茶生產國，亦為五大茶葉出口國之一，占全球茶葉出口總量約10%。他表示：「茶作為全球共通的語言，完美地連結了我們的文化與心靈。」葉會長強調，台印兩地藉由對茶的共同熱愛，進一步加深人民之間的理解與連結，也為未來雙邊的經貿、文化與多元合作鋪路。

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活動現場充滿印度風情，展現茶在印度社會日常生活中的核心地位。從家庭到街頭「chaiwalas」（奶茶販），茶不僅是提神飲品，更是社交與情感交流的重要媒介。印度俗諺「Chai peene ke baad hi dimaag chalta hai」（一杯入魂，思緒泉湧！）也巧妙傳達茶對生活節奏的推動力，與台灣蓬勃的手搖飲文化互相呼應，突顯兩地在「奶茶聯盟」下的文化親近性。

克什米爾粉紅奶茶（Kashmiri Pink Chai），其粉色來自小蘇打與茶多酚反應，通常搭配堅果一起享用。（ITA提供）「香料奶茶」（Masala Chai）為印度家家戶戶常見的茶品。（ITA提供）克什米爾香料茶，由精緻綠茶與番紅花、肉桂、小荳蔻等混合而成。（ITA提供）

印度台北協會指出，印度茶的面向多元，包含印度家家戶戶的日常小確幸「香料奶茶」（Masala Chai）；克什米爾粉紅奶茶（Kashmiri Pink Chai），其粉色來自小蘇打與茶多酚反應，通常會搭配堅果一起飲用；以獨特風味和香氣聞名的「克什米爾香料茶」（Kashmiri Kahwa），由精緻綠茶與番紅花、肉桂、小荳蔻等天然成分混合而成，展現印度茶文化的魅力。

除了茶品以外，現場也介紹不同的印度手織工藝品。（ITA提供

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