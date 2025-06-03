「調查兵團」降臨小巨蛋！「進擊的巨人」音樂會10月開戰 全場放映動畫催淚6/10啟售

「進擊的巨人」音樂會將同步放映動畫邀請粉絲一同重溫催淚曲目。（MNA牛耳藝術提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕調查兵團即將登陸台北小巨蛋！由官方授權的「進擊的巨人Beyond the Walls 世界巡演」音樂會將於10月23日開演，是全台限定、唯一場次。由MNA牛耳藝術主辦，並攜手長榮交響樂團與Live Band、合唱團共同演出。牛耳今（3）日宣布，6月10日中午12點將全面開賣。鐵粉們準備好「獻出你的心臟」了嗎？

諫山創的作品《進擊的巨人》被全球粉絲奉為「神作」。（©Hajime Isayama, Kodansha，MNA牛耳藝術提供）

音樂會將以動畫原聲為主軸，完整重現由作曲家澤野弘之（Hiroyuki Sawano）與山本康太（Kohta Yamamoto）共同打造的系列經典配樂，從《Vogel im Käfig》、《Call of Silence》到《Apple Seed》，一次聽遍所有「巨人迷心中最催淚」的曲目，尤其結合交響樂團磅礴音場、搖滾樂團的現場演繹，以及大銀幕同步播放的動畫片段，打造沉浸式的視覺與情感衝擊。

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澤野弘之表示，《進擊的巨人》是他作曲生涯中最具代表性的作品之一，「這是一場能夠重拾與觀眾連結的音樂盛宴」。山本康太亦透露，「每一首都使用日本原版樂譜重新演繹，只為呈現最原汁原味的音樂世界。」

「進擊的巨人Beyond the Walls 世界巡演」音樂會將於10月23日開演。（MNA牛耳藝術提供）

巡演已席捲全球，包括倫敦溫布利體育館、雪梨歌劇院與洛杉磯杜比劇院等重量級場館均座無虛席。台灣場做為本次亞洲區少數場次之一，特別選在10月23日於台北小巨蛋舉辦，全場座席、一次限定。粉絲需把握6月10日開賣時機，搶下能與同伴一起迎戰巨人的聖票。現場也將販售官方限定周邊，數量有限，絕版不補。詳詢MNA牛耳藝術官方臉書與售票網站。

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