爵士大師攻占音樂廳！兩廳院「夏日爵士」全攻略 親子也能嗨玩整晚

2025兩廳院夏日爵士系列演出音樂顧問謝明諺。（Gelée Lai攝，國家兩廳院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國家兩廳院主辦的「兩廳院夏日爵士」系列演出，將於8月9日至8月30日登場，今年主題定為「Sounds Cool!」，推出5檔節目及戶外派對活動，集結國內外爵士名家，橫跨室內演出與戶外派對，從經典三重奏、跨界聲線到親子共賞，囊括爵士樂的多樣風貌，打造酷暑中動聽的爵士派對。

小號演奏家魏廣晧。（Gelée Lai攝，國家兩廳院提供）

今年亮點之一，為當代爵士鋼琴詩人弗萊德．赫許（Fred Hersch）首度來台率領三重奏演出，他曾17度獲葛萊美提名，並3度獲選為「年度爵士鋼琴家」，此次將攜手貝斯手德魯．格雷斯與鼓手彼得．厄斯金演出，帶來融合古典精神與即興創意的經典之作。

請繼續往下閱讀...

歌手羅妍婷。（Gelée Lai攝，國家兩廳院提供）

另一重頭戲，是首次登上國家音樂廳的爵士女伶瑟希兒．邁可羅恩（Cécile McLorin Salvant），以英法雙語切換自如、游走於藍調與香頌之間的獨特聲線著稱。此次將率領四重奏呈現自創與經典曲目，展現其極具張力的舞台魅力。

爵士鼓演奏家黃瑞豐。（Gelée Lai攝，國家兩廳院提供）

此外，今年的戶外派對也極具話題性。「兩廳院夏日爵士節慶樂團」由小號手魏廣晧領軍，邀請酷派爵士指標人物麥可．摩斯曼（Michael Mossman）擔任音樂總監，並以「酷的誕生」為靈感主軸，重新詮釋邁爾士．戴維斯掀起的酷爵士（Cool Jazz浪潮。

節慶樂團今年邀請獲選葛萊美「十大爵士新秀」的鐵琴演奏家魯千千加入陣容，並與美日台三地樂手共同打造全明星編制，預計吸引大批爵士迷朝聖。

曹雅雯（右起）、黃瑞豐、謝明諺、魏廣晧、劉怡汝、羅妍婷、Toru Hayakawa 早川徹、曾增譯共同宣布2025兩廳院夏日爵士啟動。（Gelée Lai攝，國家兩廳院提供）

戶外派對部分，則由鋼琴家曾增譯、東京中央線與最佳台語女歌手曹雅雯分別帶來六重奏、融合演出與另類療癒歌聲，活動將結合永續市集，打造聽覺與味覺並進的夏夜體驗。同時，兩廳院亦安排「輕鬆自在場」，邀請金音獎得主羅妍婷領軍六重奏，將以走過山海的地貌為靈感，帶來融合世界音樂與爵士民謠的原創演出，邀請親子在輕鬆氛圍中與音樂共舞。活動詳詢國家兩廳院官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法