推台漫走入世界 文策院國際條漫大賽金獎賞百萬日圓

文策院與CLBT、樂天集團R-TOON三方共同舉辦「2025 國際條漫大賽」，助台灣原創條漫國際出道。（文策院提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕手機看漫畫已成趨勢，順應而生的長條型漫畫格式簡稱為「條漫」，最初韓國發展起來，並蔓延全球，而台灣也不落後，由文化內容策進院與日本平台合作，共同舉辦「2025國際條漫大賽」，金獎賞最高100萬日圓（約21萬台幣），並獲國際出道機會，本月20日起徵件，8月24日截止，盼推動台漫走入世界發揚光大。

文策院表示，為發掘更多具潛力的國內條漫畫家，並將其作品推向國際市場，與條漫製作公司 Contents Lab. Blue TOKYO（CLBT）、日本樂天集團線上漫畫平台R-TOON三方共同舉辦「2025 國際條漫大賽」，被評選為金獎的創作者最高可獲得獎金100萬日圓，還可獲得國際出道的機會。文策院期望，透過CLBT及樂天集團在製作、行銷條漫的豐富經驗，協助台灣條漫順利拓展國際市場。

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文策院表示，報名參與條漫大賽的台灣作品，將由CLBT、樂天R-TOON兩方的編輯部以及日本特別審查員擔任評審，依故事原創性和完成度、角色設定與視覺設計等，是否能吸引國際讀者為標準，評選出得獎者。獲獎者除了獎金，還能加入合製計畫，在台、日、韓、泰、美等多國市場出道。完成的作品也將R-TOON的各大漫畫平台、台灣CCC追漫台等上架發行。

該大賽從6月20日開始徵件，截止為8月24日，限台灣創作者投稿，故事類型不限，作品需為彩色條漫，預計10月公布評選結果並在日本及台灣頒獎，獎項有：金獎1名可獲100萬日圓獎金、銀獎2名各得50萬日圓、特別評審獎、讀者投票人氣獎以及佳作等。

文策院表示，相信透過台、日、韓三方協力製作、宣傳和發行，台灣原創條漫將能將突破語言和文化的隔閡，成功擄獲國際讀者的關注，並在全球的條漫市場擴張版圖。申請細節與資訊請「2025 國際條漫大賽」活動頁面查詢（https://webtooncontest.taicca.tw/）

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