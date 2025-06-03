自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

推台漫走入世界 文策院國際條漫大賽金獎賞百萬日圓

2025/06/03 20:19

文策院與CLBT、樂天集團R-TOON三方共同舉辦「2025 國際條漫大賽」，助台灣原創條漫國際出道。（文策院提供）文策院與CLBT、樂天集團R-TOON三方共同舉辦「2025 國際條漫大賽」，助台灣原創條漫國際出道。（文策院提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕手機看漫畫已成趨勢，順應而生的長條型漫畫格式簡稱為「條漫」，最初韓國發展起來，並蔓延全球，而台灣也不落後，由文化內容策進院與日本平台合作，共同舉辦「2025國際條漫大賽」，金獎賞最高100萬日圓（約21萬台幣），並獲國際出道機會，本月20日起徵件，8月24日截止，盼推動台漫走入世界發揚光大。

文策院表示，為發掘更多具潛力的國內條漫畫家，並將其作品推向國際市場，與條漫製作公司 Contents Lab. Blue TOKYO（CLBT）、日本樂天集團線上漫畫平台R-TOON三方共同舉辦「2025 國際條漫大賽」，被評選為金獎的創作者最高可獲得獎金100萬日圓，還可獲得國際出道的機會。文策院期望，透過CLBT及樂天集團在製作、行銷條漫的豐富經驗，協助台灣條漫順利拓展國際市場。

文策院表示，報名參與條漫大賽的台灣作品，將由CLBT、樂天R-TOON兩方的編輯部以及日本特別審查員擔任評審，依故事原創性和完成度、角色設定與視覺設計等，是否能吸引國際讀者為標準，評選出得獎者。獲獎者除了獎金，還能加入合製計畫，在台、日、韓、泰、美等多國市場出道。完成的作品也將R-TOON的各大漫畫平台、台灣CCC追漫台等上架發行。

該大賽從6月20日開始徵件，截止為8月24日，限台灣創作者投稿，故事類型不限，作品需為彩色條漫，預計10月公布評選結果並在日本及台灣頒獎，獎項有：金獎1名可獲100萬日圓獎金、銀獎2名各得50萬日圓、特別評審獎、讀者投票人氣獎以及佳作等。

文策院表示，相信透過台、日、韓三方協力製作、宣傳和發行，台灣原創條漫將能將突破語言和文化的隔閡，成功擄獲國際讀者的關注，並在全球的條漫市場擴張版圖。申請細節與資訊請「2025 國際條漫大賽」活動頁面查詢（https://webtooncontest.taicca.tw/

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應