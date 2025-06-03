白天裝鋁門窗、晚上作畫 彭維船首辦師生繪畫聯展

「彭維船師生書法繪畫聯展」開展，彭維船（中）與夫人王滿（左），和萬和宮董事長蕭清杰（右）合影。（宮方提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市城中美術會前會長彭維船，退休前經營鋁門窗事業並投入書畫創作，過去26年來，義務教導特教班等學生素描、書法與水墨畫，彭維船表示，早年經營事業還能開創藝術創作一片天，即日起至7月27日，於萬和宮藝廊舉辦師生聯展。

「彭維船師生書法繪畫聯展」，於萬和文化大樓麻芛文化館創意藝廊展出，週休假日才有開館，今天梅雨滯留鋒面來襲，南屯區陣雨不斷仍有民眾洽詢，而彭維船（69歲）曾擔任台中縣義消救護志工大隊總幹事、小隊長，常義務教導鄉親作畫累積好人緣。

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彭維船年少時喜愛塗鴉，曾跟名師戴力畊、謝赫暄、陳慶章學習水墨花鳥、油畫，白天裝設鋁門窗，晚上作畫，5年前，也就是65歲那年正式退休。

彭維船表示，開公司為了生活，而書法、畫作豐富人生，過往教導學員點滴累積成彌足珍貴時光，儘管離開職場，教導書法、繪畫依舊是使命，很珍惜有機會首度舉辦師生聯展。

此次師生聯展挑選10多名，年齡介於25歲至73歲不等學員參展，作品以書法、水墨為主，師生認為，或許無法與名家相比，但作品都是充滿喜悅創作，敬請各界不吝給予掌聲。

麻芛文化館開放參觀時間為每星期六、日，上午9點至12點，下午1點半至4點半。

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