找代打急如星火 翻遍全世界卻發現驚人巧合 NSO日巡壓軸明登場

黃俊文（左）與赫譚斯坦兩位時常在紐約見面的好朋友，沒想到因緣際會在東京共同演出。（NSO提供）

〔記者凌美雪／東京報導〕NSO國家交響樂團日巡最終站將於明（4）日在東京歌劇城音樂廳（Tokyo Opera City）演出，樂團特別安排了此行唯一的一首雙重協奏曲目，原定與小提琴家黃俊文搭配的日本當代中提琴教母今井信子，因健康因素無法參與，最後改由德國中提琴家維特‧赫譚斯坦（Veit Hertenstein）代打，這中間曲折的過程，頗有「眾人尋他千百度，那人卻是黃俊文好友」的巧合。

NSO執行長郭玟岑說明，原本在尋找代打人選時，因為只有1場，且外國人申請到日本表演的工作證必須2週，所以優先考慮同期間會在日本的人，但遍詢一回並不順利。後來，今井信子的經紀公司提議，德國的舒曼四重奏（Schumann Quartet）將於6月11至18日在三得利廳演出，或許可以試試能不能請其中的中提琴家提前到日本？但當時維特已取得工作證，日期並沒有包括6月4日，所以NSO透過台日交流協會協助，向日方核發工作簽的相關單位溝通，再補申請後，終於底定。

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黃俊文得知後笑說「古典音樂圈子真的很小」；不過，世界再小，也不得不說實在太巧，因為他與維特是同時在2011年簽進同一家非營利紐約經紀組織Young Concert Artists（YCA），因此成為好朋友。「維特的演奏非常非常的溫暖，他人更溫暖，是個非常沒有架子的人。」黃俊文說，維特也是今井信子創辦的東京國際中提琴比賽第一屆榮獲殊榮，可說與日本也頗有淵源。

「每次跟他合作都非常愉快」，黃俊文說，舒曼四重奏現在在國際上非常有名，維特2年前加入，而舒曼四重奏在美國的經紀公司，又恰巧2年前簽了黃俊文在美國多年的經紀公司AMG。「真的是很奇妙的緣分」，連郭玟岑都笑說，「就是有一種翻遍全世界，然後找到一個黃俊文的好朋友的感覺」，讓人更期待明晚將在東京歌劇城音樂廳的演出。

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