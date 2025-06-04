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展現萬金杜鵑之美！新北攝影展即起登場、抽好禮

2025/06/04 14:25

新北市「萬金杜鵑攝影展」即日起至6月13日於市府1樓西側走廊展出，展期免費，現場展出16名獲獎作品。（記者羅國嘉攝）新北市「萬金杜鵑攝影展」即日起至6月13日於市府1樓西側走廊展出，展期免費，現場展出16名獲獎作品。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市「萬金杜鵑攝影展」即日起至6月13日於市府1樓西側走廊展出，展期免費，副市長朱惕之也到場頒獎給16位攝影比賽得獎者獎狀及獎金。另外，民眾看展還可至農業局「稼日蒔光」臉書（https://www.facebook.com/agr.ntpc/?locale=zh_TW）參加線上指定貼文留言互動，即有機會獲得限量萬金杜鵑品牌護照夾與花精靈植栽袋，預計抽出10位幸運得主。

林憶萍（右）以作品《杜鵑之境》獲萬金杜鵑攝影金獎。（記者羅國嘉攝）林憶萍（右）以作品《杜鵑之境》獲萬金杜鵑攝影金獎。（記者羅國嘉攝）

朱惕之表示，全台8成綠美化用杜鵑花苗來自新北萬里、金山地區，栽培歷史已近50年，花農世代傳承、技藝精湛，年產量高達600萬株，品質與數量皆居全台之冠。為推廣地方特色，市府致力打造「萬金杜鵑」品牌，並透過攝影比賽與展覽，凝聚地方認同，讓更多人看見杜鵑之美。

農業局長諶錫輝指出，此次攝影展共收到53位參賽者投稿、總計210件作品，作品主題涵蓋春季花展、萬里瑪鋉溪畔花海、法鼓山雪白杜鵑祈願步道、台灣大學校園等多處杜鵑美景，還有生態特寫及人文互動場景。經專業評審團審查後，最終選出16件優秀作品予以獎勵。

新北市「萬金杜鵑攝影展」即日起至6月13日於市府1樓西側走廊展出，副市長朱惕之（左7）也到場頒獎給16位攝影比賽得獎者獎狀及獎金。（記者羅國嘉攝）新北市「萬金杜鵑攝影展」即日起至6月13日於市府1樓西側走廊展出，副市長朱惕之（左7）也到場頒獎給16位攝影比賽得獎者獎狀及獎金。（記者羅國嘉攝）

其中金獎得主林憶萍以作品《杜鵑之境》脫穎而出，得獎之作拍攝萬金杜鵑花藝作品「屏鵑」，融合鏡面與燈光效果，營造出夢幻光影與虛實交錯的視覺層次，展現攝影者深厚的構圖與美感功力。林憶萍表示，拍攝時歷經多次嘗試與調整，從白天拍到黃昏，終於成功捕捉心中理想畫面，對於能獲得金獎感到非常開心與榮幸。

此次評審團主席、中華攝影雜誌社長兼總編輯駱崇賢表示，參賽作品表現創意十足，運用廣角與微距鏡頭捕捉各種風貌，呈現壯闊、唯美、古典與自然等多元氛圍，尤其金、銀獎作品實力伯仲之間，評選過程競爭激烈、極具挑戰。

新北市「萬金杜鵑攝影展」即日起至6月13日於市府1樓西側走廊展出，展期免費。（記者羅國嘉攝）新北市「萬金杜鵑攝影展」即日起至6月13日於市府1樓西側走廊展出，展期免費。（記者羅國嘉攝）

農業局補充，這次展覽除展出得獎攝影作品，也同步展出春季花展花藝作品「屏鵑」，以及去年參展藝術團隊「印印美黛指」創作的相關版畫與刺繡作品，展現杜鵑跨領域藝術風貌。更多活動資訊，可至稼日蒔光臉書專頁（https://www.facebook.com/agr.ntpc/?locale=zh_TW）、萬金杜鵑官網（https://www.wanjinazalea.com.tw/）。

新北市「萬金杜鵑攝影展」即日起至6月13日於市府1樓西側走廊展出，展期免費。（記者羅國嘉攝）新北市「萬金杜鵑攝影展」即日起至6月13日於市府1樓西側走廊展出，展期免費。（記者羅國嘉攝）

新北市「萬金杜鵑攝影展」即日起至6月13日於市府1樓西側走廊展出，展期免費。（記者羅國嘉攝）新北市「萬金杜鵑攝影展」即日起至6月13日於市府1樓西側走廊展出，展期免費。（記者羅國嘉攝）

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