義大利黃金長笛登台！28歲長笛新星布魯諾攜手鋼琴家王一心 6/5國家演奏廳獻藝

義大利長笛新星馬力歐・布魯諾（右）攜手鋼琴家王一心（左）共同演出。（新象提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由新象主辦「21世紀牧神之聲」邀請義大利長笛新星馬力歐・布魯諾（Mario Bruno）來台演出，將於6月5日晚間，在台北國家演奏廳登場，此次更將攜手與鋼琴家王一心合作，帶來橫跨三百年的經典與當代作品，展現黃金長笛的風采。

馬力歐・布魯諾1997年出生於義大利，年僅28歲即於國際舞台嶄露頭角。2022年，他奪下第十屆神戶長笛大賽冠軍，並獲得當代作品特別獎，同年更勇奪第71屆慕尼黑ARD音樂大賽銀獎。2023年於日內瓦國際音樂大賽再度大放異彩，榮獲銀獎及五項特別獎肯定。目前擔任德國卡塞爾國立劇院管弦樂團第一長笛首席。

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此次音樂會將與王一心攜手演繹的曲目包含巴赫《長笛與大鍵琴奏鳴曲A大調》、馬汀《敘事曲》、卡斯蒂里歐尼《Gymel》、皮西基歐《Xilema》等作品，兼容巴洛克、現代與浪漫風格。

義大利長笛新星馬力歐・布魯諾將來台演出。（新象提供）

對布魯諾而言，改編樂曲不僅是技巧挑戰，更是創造自由的體現。他強調：「在樂團演奏常面對制式曲目，現在終於能自由選擇自己熱愛的旋律，讓長笛成為真正說話的樂器。」此次音樂會曲目包括改編自大提琴、小提琴奏鳴曲的作品，如洛卡泰利的《D小調奏鳴曲》與熱爾梅娜·塔耶費爾的《第一號奏鳴曲》，亦有專為他量身創作的現代獨奏曲《Xilema》，展現長笛全新表現力。

他也談到改編的原則：「必須尊重原作本質，若變動過多，便失去原作靈魂。適度調整，才能讓作品保有流動感與精神核心。」對於以大提琴改編為長笛的作品，布魯諾坦言音域差距使改編更具挑戰，但這些探索正是藝術養分。

除了演出外，布魯諾也以教育者身分深受矚目。他去年首次來台參與國際長笛藝術節，即展現獨到教學理念，主張以「好奇心」為核心引導學生探索音色與技巧，而非複製舊有模式。他說：「學生必須思考、提問，才能聽見自己內心的旋律。」

布魯諾表示，去年首次來台就被觀眾熱情深深打動，今年希望能多留一些時間感受這座城市與樂迷的熱情，「希望觀眾能在這場演奏會中，聽見我最想說的聲音。」

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