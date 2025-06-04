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迎世界環境日！十三行博物館推文化與環境永續促台日韓交流

2025/06/04 14:35

日韓館長們走訪米粉寮溪，了解復育溪流生態。（十三行博物館提供）日韓館長們走訪米粉寮溪，了解復育溪流生態。（十三行博物館提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕響應6月5日聯合國「世界環境日」，新北市立十三行博物館與將捷金鬱金香酒店攜手合作，於「新北考古生活節」及「新北國際考古論壇」期間，共同邀請韓國與日本6所博物館館長來台，進行永續設施參訪與國際座談交流，推動文化與環境雙重永續，展現台灣實踐成果，深化跨國學習合作。

新北市立十三行博物館響應「世界環境日」，攜手將捷金鬱金香酒店展現台灣永續實踐成果。（十三行博物館提供）新北市立十三行博物館響應「世界環境日」，攜手將捷金鬱金香酒店展現台灣永續實踐成果。（十三行博物館提供）

十三行博物館長羅珮瑄說明，此次參訪行程由十三行規畫，邀請韓國及日本等6所博物館館長前往滬尾藝文休閒園區參觀。聆聽導覽園區以「不破壞天際線」的設計理念及81％高綠覆率的生態環境，並實地參訪雨水回收、太陽能發電、智慧監控等綠色設施。團隊也走訪米粉寮溪，了解13道固床生態工法成功復育溪流生態，讓白鷺鷥、翠鳥等野生動物再度現身。

「彼—此」特展以淡水河為主軸，串聯八里與淡水的歷史記憶。（十三行博物館提供）「彼—此」特展以淡水河為主軸，串聯八里與淡水的歷史記憶。（十三行博物館提供）

此外，來賓們也參觀由滬尾藝文休閒園區與十三行聯合策畫的「彼—此」特展。展覽以淡水河為主軸，呈現從十三行遺址的搶救歷程，到八里、淡水歷史文化的演變，突顯文化保存與環境保護密不可分的關係，獲得日韓博物館館長高度肯定。

羅珮瑄表示，在台日韓博物館館長交流座談中，各國與會者聚焦博物館永續發展策略，分享推動環保措施的實踐經驗，如使用大豆油墨、減少交通運輸、採用環保材質等。與談者也就博物館建築節能、展示空間設計、展品保存環境控制、防災建設及展場更新等議題深入交流，激發跨領域的永續創新思維。

羅珮瑄指出，此次活動展現台灣在綠色建築與文化保存上的努力，也透過與國際博物館夥伴的對話與合作，提升博物館做為永續發展推手的影響力。未來將持續以文化為橋樑，結合產業與國際資源，共同為地球的永續未來努力。更多資訊可至十三行博物館官網（http://www.sshm.ntpc.gov.tw）或臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/13hangmuseum）查詢。

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