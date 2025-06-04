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偏鄉歷史建築活化 台西海口故事屋讓世界看見台灣

2025/06/04 14:48

台西海口故事屋透過藝術讓世界看見台灣雲林偏鄉。（記者黃淑莉攝）台西海口故事屋透過藝術讓世界看見台灣雲林偏鄉。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台西海口故事屋營運6年致力推動藝術，每年規畫6個場覽，讓藝術走進沿海偏鄉，也透過藝術讓世界看見台西。

土耳其藝術家Sehriban Koksal Kurt利用在台灣各地撿來的葉子、花朵創作的作品。（記者黃淑莉攝）土耳其藝術家Sehriban Koksal Kurt利用在台灣各地撿來的葉子、花朵創作的作品。（記者黃淑莉攝）

海口故事屋原為海口庄長宿舍在昭和12年（1937）完工，是日籍海口庄第三任庄長相本伊作在台住所，1994年後因已無鄉長居住閒置，2007年6月雲林縣府登錄為歷史建築，2016年啟動修復工程，2019年活化為海口故事屋。

海口故事屋屋長丁仁桐是台西在地人，從小熱愛藝術，在家鄉成立台西藝術協會，多年來也一直為台西藝術努力，最早舉辦國際藝術營，邀請國內外藝術家在台西駐地創作，連續舉辦10多年，幾年前COVID-19疫情停辦。

丁仁桐指出，台西位處雲林偏鄉，若只是單調辦畫展，很有可能成為蚊子館，展覽必須要豐富、多元，每年固定策展6場，1場是台西在地創作者，1場海外藝術家，1場雲林縣內藝術家，其他為國內藝術家，並邀請創作者講自己的故事。

丁仁桐說，像台西阿嬤素人畫家丁許凉、中國結高手許櫻桃，展出期間2人幾乎天天到故事屋與參觀者互動；另有來自香港、日本、韓國、土耳其等國的國外藝術家，來台西駐地創作、布展，會把創作過程、在台西日常透過個人社群與國外友人分享，透過藝術讓國際認識台西。

除了撿來的葉子、花朵，土耳其藝術家Sehriban Koksal Kurt也用自己的頭髮做創作媒材。（記者黃淑莉攝）除了撿來的葉子、花朵，土耳其藝術家Sehriban Koksal Kurt也用自己的頭髮做創作媒材。（記者黃淑莉攝）

目前海口故事屋正展覽土耳其藝術家Sehriban Koksal Kurt個展「自然無聲的歌聲」，展出的作品多數是她來台灣創作，媒材是她走訪過的城市台中、新北及雲林的虎尾、台西、成龍濕地等，撿來的落葉、樹枝、花朵、種子，最特別還有她的頭髮。展期至7月13日，每週三至週日上午10點至下午5點。

土耳其藝術家Sehriban Koksal Kurt利用在海口故事屋外撿到的樹枝創作。（記者黃淑莉攝）土耳其藝術家Sehriban Koksal Kurt利用在海口故事屋外撿到的樹枝創作。（記者黃淑莉攝）

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