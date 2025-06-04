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原民品牌店設「馬紹爾工藝專區」 深化兩國文化與產業合作

2025/06/04 15:09

原民會主委曾智勇（左3）於LiMA旗艦店接待馬紹爾總統海妮（左2）增設「馬紹爾工藝專區」，會後與來賓們一同合影。（記者王藝菘攝）原民會主委曾智勇（左3）於LiMA旗艦店接待馬紹爾總統海妮（左2）增設「馬紹爾工藝專區」，會後與來賓們一同合影。（記者王藝菘攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕適逢友邦馬紹爾群島共和國總統希爾達．海妮（Hilda Heine）來台進行國是訪問，由原民會推動的原民產品品牌「LiMA」規畫「馬紹爾工藝專區」，今原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur與海妮前往LiMA台北永康旗艦店，共同見證原住民族文化商品通路拓展交流，也象徵南島民族攜手推展傳統工藝走向國際舞台。

原民會主委曾智勇（左）於LiMA旗艦店接待馬紹爾總統海妮（左）增設「馬紹爾工藝專區」，兩人互相致贈紀念品。（記者王藝菘攝）原民會主委曾智勇（左）於LiMA旗艦店接待馬紹爾總統海妮（左）增設「馬紹爾工藝專區」，兩人互相致贈紀念品。（記者王藝菘攝）

曾智勇Ljaucu．Zingrur指出，原民會長期投入原住民族地區產業扶植與經濟發展，透過「LiMA」品牌系統性拓展商品通路，並結合主題行銷策略，推動原民產品進入主流市場，強化族人經濟自主、促進原鄉產業活化。而LiMA永康旗艦店匯聚逾200家原住民族業者、展售超過2000項商品，涵蓋生活、美學、時令農產等多元品項，體現原住民族文化在當代社會中的創新能量。

原民會主委曾智勇4日於LiMA旗艦店接待馬紹爾總統海妮增設「馬紹爾工藝專區」。（記者王藝菘攝）原民會主委曾智勇4日於LiMA旗艦店接待馬紹爾總統海妮增設「馬紹爾工藝專區」。（記者王藝菘攝）

曾智勇Ljaucu．Zingrur提到，此次特別規畫的「馬紹爾工藝專區」，展出當地提籃、編織盒與吊飾等手工藝作品，每件皆展現馬紹爾文化內涵與生活智慧，與臺灣原住民族工藝互為呼應，展現南島民族間的文化連結。無論來自哪個島嶼，每一件工藝品皆是文化的延伸、土地的記憶，也是創作者生活美學的展現。

原民會主委曾智勇（左1）於LiMA旗艦店接待馬紹爾總統海妮（左2）增設「馬紹爾工藝專區」，馬紹爾總統海妮欣賞原住民音樂四音木琴。（記者王藝菘攝）原民會主委曾智勇（左1）於LiMA旗艦店接待馬紹爾總統海妮（左2）增設「馬紹爾工藝專區」，馬紹爾總統海妮欣賞原住民音樂四音木琴。（記者王藝菘攝）

曾智勇Ljaucu．Zingrur強調，原民會將持續與族人攜手前行，深化原住民族產業推廣力道，讓原民商品走進更多家庭，登上更多國際平台，展現台灣原住民族的驕傲、實力與文化魅力。

原民會主委曾智勇4日於LiMA旗艦店接待馬紹爾總統海妮增設「馬紹爾工藝專區」。（記者王藝菘攝）原民會主委曾智勇4日於LiMA旗艦店接待馬紹爾總統海妮增設「馬紹爾工藝專區」。（記者王藝菘攝）

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